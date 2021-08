Harry Maguire salue les nouvelles recrues Raphael Varane et Jadon Sancho – Man United News And Transfer News

in

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a partagé ses réflexions sur les signatures de Raphael Varane et Jadon Sancho.

Maguire pense que Varane fournira à United la mentalité de vainqueur dont ils ont besoin alors qu’ils tentent de mettre fin à leur attente de quatre ans pour un trophée.

Selon The Guardian, il a déclaré: «Vous avez vu ce qu’il a gagné au cours de sa carrière.

« Il a joué dans certaines des meilleures équipes du monde – l’équipe française et le Real Madrid – et il a absolument tout gagné.

«Je pense qu’il apportera cette mentalité de gagnant et ses capacités de football au club. Faire venir des joueurs de son calibre est vraiment, vraiment excitant.

« Cela renforce nos options défensives. Nous avons maintenant un nombre incroyable de défenseurs centraux, tous des internationaux qui ont tous fait leurs preuves en Premier League. »

Le Français a terminé son transfert du Real Madrid samedi et a été dévoilé officiellement sur le terrain avant le match d’ouverture de United contre Leeds.

Victor Lindelof devrait laisser sa place à Varane en équipe première. L’international suédois est un habitué de l’équipe depuis la prise de fonction d’Ole Gunnar Solskjaer.

Maguire pense cependant que l’équipe bénéficiera d’une plus grande concurrence pour les places.

« Dans l’un des plus grands clubs du monde, vous ne vous attendez pas à une course facile et à aucune compétition pour les places. Faire venir des joueurs, c’est bien ; nous en profitons.

Sur Sancho, le capitaine de Man United est confiant dans un avenir radieux.

« C’est un talent exceptionnel ». Je pense que vous avez vu en petits aperçus le talent, les compétences, les buts, les passes décisives. »

« Il est encore jeune, mais il a fait beaucoup de choses dans le jeu. Il apporte aussi cette mentalité de gagnant.

«Nous savons que dans ce club, nous devons nous battre pour les titres et nous battre pour les trophées. C’est le but.

Après une performance scintillante contre Leeds United, les Red Devils en rechercheront davantage lors de leur prochain match contre Southampton.

Il y a de fortes chances que les deux nouvelles recrues soient impliquées.