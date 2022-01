Harry Maguire s’est lancé dans une interview approfondie avec Manchester United – Man United News And Transfer News

La star de Manchester United, Harry Maguire, a accordé une interview approfondie sur les rumeurs entourant l’équipe et Ralf Rangnick.

Le capitaine du club a été hors de combat ces derniers temps en raison de blessures, mais devrait revenir bientôt pour aider son équipe à retrouver une certaine forme.

Selon le site officiel du club, Maguire a déclaré : « Je suis le capitaine et le leader dans le vestiaire, et j’ai eu des conversations privées avec les joueurs et la direction qui resteront privées.

« Ne vous y trompez pas, je suis ici pour le combat et je sais que mes coéquipiers le sont. Je m’attends à ce qu’ils le soient et s’ils ne le sont pas alors – comme je l’ai dit – il y a quelque chose qui ne va pas.

« Nous avons une grosse équipe. Bien sûr, tous les joueurs ne seront pas toujours contents car ils ne jouent pas, mais c’est le football et nous devons tous rester professionnels.

Maguire a ajouté : « Il [Rangnick] a eu un impact – nous gagnons et perdons ensemble. Le manager est là pour nous mettre en place tactiquement que nous prenons absolument en compte.

« Nous l’écoutons, lui et son équipe. C’est à nous de décider une fois le jeu commencé. Chaque club a des problèmes, pas seulement nous, et certains de leurs problèmes sont beaucoup plus importants que les nôtres. Mais oui, cela vient avec le territoire à United. »

Maguire a ensuite déclaré : « Je suis venu ici pour gagner des titres. J’aurais pu signer ailleurs, mais je voulais être à United et les aider à retrouver la voie gagnante du club à l’époque de Sir Alex.

« Cela viendra si nous restons tous ensemble. J’ai grandi en idolâtrant Wayne, Rio et Vidic et je veux répéter ce qu’ils ont accompli. J’ai le privilège d’être capitaine et j’ai la responsabilité de diriger les joueurs et de renverser la vapeur.

Enfin, Maguire a déclaré : « Son [Rangnick] les détails et la préparation sont énormes, nous avons le plein respect et confiance en ses méthodes. Oui, c’est difficile quand l’équipe d’entraîneurs change en milieu de saison comme c’est le cas dans beaucoup de clubs.

« [But] Je le répète, cela dépend de nous en tant que joueurs. La qualité et les leaders sont dans l’équipe pour s’assurer que nous terminons la saison dans les quatre premiers et avec un trophée. »

Maguire lui-même a été critiqué cette saison en raison de performances décevantes, certains appelant même à lui retirer le brassard.

Il semble que l’international anglais ait eu du mal à se remettre complètement d’un été chargé et difficile avec son équipe nationale.

Maguire a semblé une ombre de lui-même, laissant certains fans prétendre qu’il devrait être éloigné de la ligne de tir pour son propre bien.

Le talentueux défenseur a clairement besoin d’une pause mentale et ce ne serait pas une surprise de le voir revenir de blessure pour retrouver sa meilleure forme.

Cependant, il est plus probable que Maguire se rétablisse mentalement et physiquement la saison prochaine, comme cela a tendance à se produire.

Les fans se souviendront bien de la même chose pour Gary Neville, qui a également eu du mal à mettre derrière lui un été difficile avec son pays.

Le temps nous dira si Maguire peut se défendre à la lumière des critiques qu’il a reçues, mais il est sûr de dire que son équipe aura besoin de lui à son meilleur si elle veut se battre une fois de plus pour l’argenterie.