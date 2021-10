La légende de la Premier League, Emile Heskey, a déclaré que Harry Maguire était « si loin » et avait besoin d’aide pour devenir le leader dont Manchester United avait besoin.

Les Red Devils sont dans une forme désespérée, en particulier en défense, n’ayant pas réussi à garder une cage inviolée depuis août, une série de dix matchs.

Maguire a été parmi les pires interprètes de United cette saison

Heskey insiste sur le fait que United a besoin que Maguire soit un meilleur leader

Leicester, Atalanta et Liverpool ont inscrit un total combiné de 12 buts contre United, le plus grand spectacle d’horreur étant une défaite 5-0 contre les Reds à Old Trafford.

En tant que capitaine du club et défenseur le plus cher de tous les temps – United dépensant 80 millions de livres sterling pour le signer de Leicester – Heskey insiste sur le fait que les Red Devils ont besoin de beaucoup plus de Maguire.

Il a déclaré au coup d’envoi de talkSPORT: « Ne vous méprenez pas, j’ai vu de meilleurs jeux de lui. Il a besoin de revenir confiant, car à ce moment-là, il en est si loin.

«Les gens le considèrent comme ce talisman, pour être ce leader.

Ole Gunnar Solskjaer prendra en charge le choc de Tottenham ce week-end – mais reste sous une pression intense

« Ils ont toujours eu ce leader à l’arrière. »

Au cours des trois derniers matchs, United n’a pas signé l’été Raphael Varane, largement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

La star de la France pourrait revenir dans le choc décisif à Tottenham ce samedi – en direct sur talkSPORT – donnant à Maguire et à ses coéquipiers un coup de pouce défensif bien nécessaire.

Heskey se souvient avoir joué contre la légende des Red Devils Nemanja Vidic, qui avait également besoin d’aide pour devenir un leader redoutable, mais pense que Maguire peut suivre l’exemple du Serbe.

Vidic a été capitaine de Manchester United pendant trois ans et a remporté cinq titres de Premier League à Old Trafford

L’ancien attaquant anglais a ajouté: « Je me souviens quand Vidic est arrivé pour la première fois, j’étais à Birmingham à l’époque.

«Nous jouions contre lui parce que sa confiance était faible.

«Quand il a eu cette confiance, alors vous avez vu un leader. Un vrai chef.

« Je sens qu’il [Maguire] pourrait le faire, mais il a besoin d’aide.