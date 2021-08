Harry Maguire sur Raphael Varane, Jadon Sancho transfère ⋆ .

Harry Maguire a parlé des nouvelles recrues de Manchester United (Photo: Sky Sports)

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a salué l’arrivée de “l’excellent footballeur” Raphael Varane et a soutenu son compatriote Jadon Sancho pour devenir un “meilleur joueur” des Red Devils.

“Amener des joueurs dans ce club, évidemment de son calibre également, ça va être vraiment, vraiment excitant”, a déclaré le skipper des Red Devils Maguire à PA.

“Tout le monde dans l’équipe est évidemment impatient de travailler avec lui. Je pense qu’une chose qu’il fait, c’est qu’il renforce nos options défensives.

“Nous avons maintenant un nombre incroyable de défenseurs centraux dans ce club, tous des joueurs internationaux qui ont tous fait leurs preuves en Premier League.

« Vous avez encore vu à quel point Victor (Lindelof) a bien joué aujourd’hui. Victor ne l’a pas seulement montré aujourd’hui, mais il l’a montré au cours des deux dernières saisons alors que je jouais avec lui.

“C’est un excellent footballeur, donc, comme je l’ai dit, avoir autant de défenseurs centraux est excellent pour la compétition pour les places. Cela incitera les gens à pousser plus loin, à pousser plus fort et c’est excitant.

Sur Sancho, Maguire a ajouté: “Je pense que vous avez vu en quelques instants le talent, les compétences, les buts, les passes décisives. Il va évidemment être un joueur de haut niveau.

«Il est encore jeune aussi, mais il a beaucoup fait dans le jeu. Il nous apporte également cette mentalité de gagnant, ce qui est vraiment important.

“Mais c’est un talent exceptionnel et je pense qu’il a eu une pré-saison vraiment arrêtée, donc je pense qu’il travaillera évidemment dur au cours des prochaines semaines pour se mettre en forme et il sera bientôt là.”

Plus à venir…





