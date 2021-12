« Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Poudlard » sera présenté en avant-première sur Prime Video en Inde

La rétrospective spéciale vise à emmener les fans de la franchise à succès dans un « voyage magique à la première personne à travers l’une des franchises de films les plus appréciées de tous les temps », en réunissant les stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson pour célébrer l’anniversaire du premier film de la franchise, « Harry Potter à l’école des sorciers ».

Le programme rétrospectif très attendu « Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Poudlard » sera diffusé exclusivement sur Prime Video le 1er janvier en Inde, a annoncé le streamer mardi. L'événement, un original de HBO Max, sera disponible sur Prime Video à 14h30. pm pour les abonnés à travers le pays.

Le film fantastique de 2001 a été réalisé par Chris Columbus et a marqué le début de la franchise universellement appréciée, qui a culminé en 2011 avec « Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2 », le huitième film de la série. Les films, basés sur le film éponyme romans de JK Rowling, racontent la vie d’un jeune sorcier, Harry Potter, et de ses amis Hermione Granger et Ron Weasley, tous étudiants à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard.

D’autres membres de la distribution et cinéastes des huit films « Harry Potter » seront également vus dans l’émission spéciale. D’autres anciens élèves du film « Harry Potter » se joignant à l’hommage mémorable incluent Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis, Evanna Lynch, le producteur David Heyman et les cinéastes Chris Columbus, Alfonso Cuaron, Mike Newell et David Yates, une note du streamer lu.

« Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Poudlard » est produit par Warner Bros Unscripted Television en association avec Warner Horizon lors de l’emblématique Warner Bros Studio Tour London — The Making of Harry Potter. Le spécial est produit par Casey Patterson de Casey Patterson Entertainment et Pulse Films.HBO Max, une plateforme de streaming appartenant à WarnerMedia, n’a pas encore été lancée en Inde.

