Harry Potter fête ses 41 ans, faits curieux et peu connus

Bien que le dernier film sorti il ​​y a 10 ans et 20 ans se sont écoulés depuis que nous avons vu la pierre philosophale pour la première fois en 2001 ce 31 juillet aurait 41 ans Harry Potter serait né en 1980.

C’est bizarre parce que Daniel Radcliffe étant l’acteur qui a donné vie au personnage a 32 ans son personnage a 41 ans comme son créateur JK Rowling, qui est aussi en fête.

Bien sûr, pour célébrer cette journée spéciale nous vous dirons comment voir les films et aussi quelques informations sur la célèbre saga qui sont très peu connues du grand public mais sûrement que la plupart des fans connaissent déjà car elle en compte des millions autour du monde.

Harry James Potter est né le 31 juillet 1980 à Godric’s Hollow Royaume-Uni et son créateur a avoué que mettre des lunettes dessus, c’était montrer que personne n’est parfait.

Dumbledore il était amoureux dans son enfance de Gellert Grindelwald, mage obscure.

Les mentors sont une manifestation de la dépression subie par le créateur d’Harry Potter lorsqu’elle s’est séparée et n’a pas pu trouver d’emploi.

Ceberus Snape est l’anagramme de Perseus Evans, Evans étant le nom de jeune fille de Lily Potter, mère du protagoniste.

Halloween est l’un des jours les plus importants dans Harry Potter puisque ce jour-là se déroulent les événements les plus pertinents pour l’intrigue tels que la perte des parents de Voldemort la perte de Nick l’attaque du trio dans Howarts La première paralysie pendant la chambre de secrets le choix de Harry Potter en tant que quatrième champion du tournoi des trois sorciers et plus encore.

En ce moment, vous pouvez regarder la saga complète de Harry Potter sur l’application de streaming HBO Max qui vient d’arriver en Amérique latine et le bon moment pour célébrer grâce à Warner Bros, qui nous donne tous les films ensemble pour attirer plus de téléspectateurs sur la plateforme.

De plus, nous célébrons également ce que Harry Potter a réussi à faire de sa famille et en fait, il existe un livre qui nous raconte ce qui se passe longtemps après le dernier film, au cas où vous ne l’auriez pas encore lu, nous vous recommandons de le faire.