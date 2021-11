Harry Potter presque joué par Tom Felton à la place de Daniel Radcliffe

Tom Felton a failli décrocher le rôle principal dans Harry Potter (Photo : ., PA Images)

Harry Potter aurait pu être très différent car le rôle était presque joué par Tom Felton au lieu de Daniel Radcliffe après avoir impressionné les producteurs avec son audition.

L’acteur, 34 ans, est surtout connu pour avoir joué Draco Malfoy dans la franchise à succès, mais les patrons de Warner Bros avaient initialement tenu à le choisir pour le rôle principal.

Le réalisateur Chris Columbus a déclaré au Hollywood Reporter: « Tom était aussi un grand acteur, alors nous avons pensé, teintons simplement les cheveux de Tom, donnons-lui une cicatrice, donnons-lui les lunettes et voyons. »

Cependant, la seule chose qui signifiait que Tom – qui s’était déguisé en Harry pour Halloween cette année – n’avait pas obtenu le poste était ses cheveux blonds, comme Chris a ajouté : « Il a fait une excellente lecture de Harry Potter.

«Le problème, c’est que vous pouvez vraiment savoir quand les cheveux d’un enfant de 11 ou 12 ans sont teints.

‘Il était si bon avec Malefoy. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je savais que Tom devait jouer Malefoy.’

Chris avait aimé Daniel, 32 ans, pour le rôle principal après l’avoir vu dans une série télévisée avant le casting, ajoutant: “ J’étais debout tard une nuit à Londres en train de regarder la BBC, et il y avait une mini-série de David Copperfield.

«Il y avait un jeune Dan Radcliffe dedans, pour environ deux ou trois scènes. Mais je me suis dit : « C’est Harry Potter.

Il dit qu’on lui a dit d' »oublier » Daniel après avoir demandé un rendez-vous car sa famille n’avait « aucun désir » qu’il participe au film.

Les parents de Daniel ont finalement été convaincus par le producteur David Heyman qui a voyagé pour les rencontrer et les a persuadés de venir pour une réunion.

Son casting était une affaire conclue lorsque l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, l’a vu et a su qu’il était la personne « parfaite » pour jouer le garçon sorcier.

Chris se souvient : » Avoir un collaborateur qui a soutenu ma vision m’a donné beaucoup de confiance en moi et a pu m’aider à limiter mon anxiété et ma tension à propos de la réalisation de ce film.

«Alors, quand le studio a entendu qu’elle l’aimait, et que je l’aimais et que David l’aimait, ils ont dit oui. Deux jours plus tard, nous avons fait l’annonce à Londres. Le reste appartient à l’histoire.

