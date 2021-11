Harry Potter : Wizards Unite sera mis hors ligne

Le développeur de Pokemon Go Niantic a annoncé un jeu de réalité augmentée pour mobile Harry Potter : les sorciers s’unissent sera mis hors ligne en janvier.

La société a annoncé qu’elle retirerait le jeu des magasins d’applications le 6 décembre. Ce jour-là, les achats dans le jeu ne seront également plus disponibles. Niantic fermera ensuite les serveurs le 31 janvier 2022.

« Nous avons lancé Harry Potter: Wizards Unite il y a plus de deux ans, réunissant une communauté de sorciers et de sorciers du monde entier dans une quête épique pour mettre fin à la Calamité et protéger le monde sorcier », lit-on dans l’avis sur Site Internet de Niantic.

« Dans les mois à venir, nous conclurons l’histoire et clôturerons le jeu le 31 janvier. Tous les jeux ne sont pas faits pour durer éternellement. Notre objectif avec Harry Potter : Wizards Unite était de donner vie à la magie du monde sorcier pour des millions de joueurs alors qu’ils sortaient et exploraient leurs quartiers. Nous avons accompli cela ensemble, livrant un arc narratif de deux ans qui sera bientôt terminé. «

Niantic arrêter le jeu peut sembler étrange étant donné que cela semblait être un jeu populaire. Bien sûr, ce n’est pas le poids lourd de Niantic, Pokemon Go, avec ses 5,5 milliards de dollars de dépenses de joueurs dans le monde à ce jour, mais les chiffres de Harry Potter: Wizards Unite ne semblent pas trop lâches du point de vue des étrangers.

Selon Sensor Tower, depuis sa sortie en 2019, le jeu a généré 20,3 millions de téléchargements dans le monde sur l’App Store et Google Play, et a accumulé 39,4 millions de dollars grâce aux dépenses des joueurs.

Les États-Unis ont représenté la plupart des téléchargements du jeu avec 6,2 millions d’installations, le Royaume-Uni se classant deuxième, suivi de l’Allemagne.

Les États-Unis ont également été le premier dépensier avec 24,5 millions de dollars générés pour le jeu, suivis respectivement du Japon et du Royaume-Uni.

Rien qu’en 2021, le jeu a vu 741 000 installations supplémentaires et 4,7 millions de dollars gagnés grâce aux dépenses des joueurs.

En tout cas, les joueurs ont au moins quelques choses à attendre avant l’arrivée de la finale.

À partir d’aujourd’hui, toutes les tâches quotidiennes verront leurs récompenses augmentées et tous les temps de préparation de potion seront réduits de 50 % avec les notes principales. Le plafond quotidien d’envoi et d’ouverture de cadeaux sera supprimé, et la potion d’élixir cérébral de Barrufio attribuera désormais 3 fois plus d’XP au joueur. Les portmanteaux des années 1920 apparaîtront plus fréquemment sur la carte et les récompenses de fragments associées seront doublées, tandis que l’énergie et les ingrédients des sorts apparaîtront plus fréquemment sur la carte.

Au cours des prochains mois, les joueurs pourront également s’attendre à des événements, y compris la sortie des adversaires mortels restants.

En novembre, il y aura le Dolores Umbridge Lethal Adversaries Event, le Half-Blood Prince Brilliant Event en deux parties et le Lucius Malefoy Lethal Adversaries Event.

En décembre, les joueurs peuvent s’attendre à des événements d’adversaires axés sur Bellatrix et Voldemort, il y a la deuxième partie de la chasse aux Horcruxes, un événement de vacances, et l’événement brillant des reliques de la mort en deux parties.

Plus de détails concernant les changements de jeu supplémentaires à venir au cours du mois de janvier seront annoncés à une date ultérieure.