Harry pourrait utiliser le baptême de Lilibet dans ses mémoires, craignent les membres de la famille royale –  » leur donnerait une histoire  » | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, du nom de la défunte mère de la reine et du prince Harry, est née en Californie en juin 2021. Mais avec les spéculations croissantes quant à l’endroit où le duc et la duchesse de Sussex choisiront d’organiser le baptême de leur fille, les experts royaux sont intervenus pour identifier pourquoi ils pensent que Lilibet sera baptisé de l’autre côté de l’étang.

Neil Sean, journaliste royal et de divertissement pour le réseau américain NBC News, a affirmé que certains membres de la famille royale craignaient même que le baptême de Lilibet ne soit utilisé par les Sussex dans leurs prochains mémoires Megxit.

S’adressant à ses 82 000 abonnés sur YouTube, M. Sean a déclaré: « Ce qui inquiète certains membres de la famille royale, c’est le fait que, si Harry et Meghan revenaient pour un baptême, cela ferait-il alors un autre chapitre dans ce prochain mémoire révélateur? «

M. Sean a ajouté: « Cela serait parfaitement logique si vous y réfléchissez, car cela leur donnerait une histoire, bonne ou mauvaise.

« Comment ils ont été bien traités, s’ils ont été bien traités du tout, ou comment s’est en fait passé la journée.

« Le revers de la médaille est que les membres supérieurs de la famille royale britannique ne veulent pas faire partie de ce livre. »

Il a été suggéré que le livre du prince Harry pourrait aller jusqu’à nommer le prétendu «raciste royal» qui, selon les Sussex, a mis en doute la couleur de la peau d’Archie.

« Alors pourquoi diable », a demandé le journaliste de NBC, « la famille royale voudrait-elle se laisser largement ouverte à l’examen, en étant présentée dans un livre dont elle n’est pas satisfaite.

« C’est peut-être la vraie raison pour laquelle Harry et Meghan ont décidé de ne pas revenir ; il n’y aurait tout simplement pas d’histoire. »

Il a également affirmé que le prince William avait déclaré à une « très bonne » source qu' »il n’y avait tout simplement aucun appétit pour ce spectacle particulier ».

Le journaliste de NBC a ajouté: « Que le prince William change d’avis et se relâche, et s’entend peut-être un peu mieux avec son frère, cela reste à voir.

« Mais étant donné que le prince Harry et Meghan ont décliné une offre d’assister à la cérémonie de Diana la semaine prochaine… il ne semble pas qu’une main d’amitié soit offerte de si tôt. »