Harry prend un coup à peine voilé sur les membres de la famille royale en disant que les familles sont «douées pour couvrir» les luttes | Royal | Nouvelles

Parlant de son expérience personnelle de familles aux prises avec des problèmes de santé mentale avec l’actrice Glenn Close, Harry a déclaré: “En tant que parents, en tant que frères et sœurs, certainement d’après ce que j’ai appris – il y a un élément de honte que nous ressentons, parce que nous sommes comme, ‘ Comment aurions-nous pu ne pas le voir?

“Comment n’avons-nous pas su? Comment ne vous êtes-vous pas senti assez à l’aise pour venir me voir et partager cela avec moi?

“Mais nous savons tous que lorsque les gens souffrent et que les gens se débattent, nous sommes tous incroyablement doués pour le couvrir pour ceux qui savent que nous le dissimulons.”

Le duc de Sussex a admis dans les précédents épisodes de la docu-série qu’il avait dû demander de l’aide pour faire face à la «colère» provoquée par la mort de sa mère Diana, princesse de Galles.

Il a également affirmé que la famille royale l’avait abandonné, lui et Meghan Markle, lorsque la duchesse de Sussex avait connu ses propres problèmes de santé mentale.

Il avait précédemment accusé sa famille de «négligence totale» dans son manque de réponse aux demandes du couple pour un soutien en santé mentale. Cela avait conduit Meghan Markle à se sentir suicidaire alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant, Archie Harrison.

Avant d’assister à un engagement au Royal Albert Hall, la duchesse de Sussex a révélé ses pensées suicidaires au prince Harry.

Il a avoué “J’ai un peu honte de la façon dont je l’ai géré.”

“En raison du système dans lequel nous étions et des responsabilités et des devoirs que nous avions, nous avons eu un câlin rapide, puis nous avons dû nous changer pour sauter dans un convoi avec une escorte policière et nous rendre au Royal Albert Hall pour un organisme de bienfaisance. un événement.”

Pour le prince Harry, ce fut un tournant dans sa décision de quitter la famille royale.

“Elle [Meghan] allait mettre fin à sa vie. Il ne devrait pas avoir à y arriver. “