Harry Redknapp et Jamie O’Hara à Portsmouth? L’ancien patron de Pompée «  le ferait gratuitement  »

Harry Redknapp a plaisanté en disant qu’il gérerait Portsmouth gratuitement – mais seulement lorsque le festival de Cheltenham se terminera!

Le vétéran manager est un favori de Fratton Park après avoir remporté la FA Cup 2008 lors de son deuxième mandat.

Getty Images – Getty Redknapp a géré Portsmouth pendant cinq ans sur deux périodes

Portsmouth, qui est maintenant en League One, est à la recherche d’un nouveau manager après avoir mis fin au règne de trois ans et demi de Kenny Jackett dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé par un troisième sort sur la sellette de Portsmouth, Redknapp a plaisanté: «Je suis prêt – je m’ennuie!

«Je vais y aller demain pour rien. Je ferai le travail pour rien.

«Cela me tiendra occupé et me fera sortir de la maison… n’importe quoi! Bien que je ne puisse pas le faire avant la fin de Cheltenham!

Pendant ce temps, l’ancien milieu de terrain de Portsmouth Jamie O’Hara a admis qu’il « adorerait » retourner à Fratton Park.

Le joueur de 34 ans a fait 29 apparitions lors d’un prêt réussi à Pompée lors de la saison 2009/10.

Getty Images – Getty O’Hara dit qu’il avait de bonnes relations avec les fans de Portsmouth

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast de lundi: «Je ne suis pas sûr de ce qu’ils pensent et de leur plan.

«J’adorerais m’impliquer dans le club à un certain titre. J’ai toujours dit ça. Nous verrons qui entre là-dedans.

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a suggéré qu’O’Hara pourrait jouer un rôle de «chauffeur d’entraîneur» à Portsmouth, ce à quoi ce dernier a répondu: «Steady, you. Revenez et faites vos vidéos Jagerbomb et gardez la bouche fermée! »

Alphabet 💣 est un J pour les anniversaires. Va sortir sur une bonne note. Jäger jäger. Toutes mes excuses si j’ai raté quelqu’un. Pourrait être une fête pour 1 homme après ça 🥳🍻 pic.twitter.com/M98ggsVSIO – Ray Parlour (@RealRomfordPele) 27 juin 2020

Pendant ce temps, talkSPORT comprend que Portsmouth devrait faire appel à l’ancien patron de Barnsley and Hearts, Daniel Stendel.

Notre correspondant sur la côte sud, Alex Crook, a déclaré: «Ils explorent leurs options.

«Quelques noms très présents dans le cadre sont Neil Harris et Stendel.»

« Je crois comprendre qu’ils ont déjà sondé Stendel pour venir. »