Harry Redknapp fait un pronostic pour la finale Angleterre vs Italie Euro 2020

Où regardez-vous le grand match de dimanche, alors ?

Je serai à la maison. Ma femme Sandra sera sans aucun doute dans l’autre pièce à regarder les feuilletons, je serai assis avec une bonne tasse de thé et regarderai le match. J’aime le regarder tout seul, vraiment, je ne suis pas du genre à être entouré de trop de gens, surtout s’ils ont des opinions stupides sur le jeu et qu’ils ne savent pas de quoi ils parlent ! Je trouve ça assez embêtant. C’est pourquoi je ne me suis jamais assis dans la loge des réalisateurs quand j’étais manager – j’aurais perdu la tête en cinq minutes.

Le football rentre-t-il à la maison ?

Il a toutes les chances. J’avais envie de nous au début du tournoi pour le gagner – et rien ne s’est passé pour me faire changer d’avis. Nous avons bien fait. Nous n’avons pas commencé particulièrement bien – le match contre l’Écosse a suscité quelques critiques – mais ce que nous avons fait depuis est difficile à battre. Il y aura des moments nerveux, j’en suis sûr, mais je pense que nous pouvons gagner.

Qu’attendez-vous de l’Italie ?



Jorginho a été l’une des stars du tournoi pour l’Italie (Photo: .)

Lorsqu’une équipe reste invaincue autant de matchs qu’elle en a, elle doit être une opposition dangereuse. C’est une bonne équipe de contre-attaque qui est forte défensivement avec Bonucci et Chiellini, deux défenseurs centraux à l’ancienne dans la trentaine, mais qui savent gagner des matchs de football et franchir la ligne.

Vous aurez vu Gareth Southgate arriver dans le match. Quel bon travail a-t-il fait?

Il a été un bon joueur tout au long de sa carrière, mais c’est comme tout, n’est-ce pas ? Sam [Allardyce] a pris le poste et a eu la malchance de le perdre, pensai-je, et Gareth faisait à l’époque les moins de 21 ans, a accepté le poste et fait un travail fantastique. La chose la plus importante, cependant, lorsque vous gérez, est d’avoir de bons joueurs – et il a de bons joueurs.

Vous serez bientôt de retour dans la pirogue pour Soccer Aid 2021 gérant le World XI pour la quatrième fois. Ils pourraient sûrement vous laisser gérer l’Angleterre cette fois ?

C’est drôle, j’espérais avoir l’Angleterre cette année – mais nous avons gagné ces deux dernières années et l’Angleterre me semble qu’ils vont être très forts cette année et veulent s’assurer qu’ils nous battent. Les deux équipes seront plus fortes et nous aurons de bons joueurs et de grandes célébrités et ce sera tout simplement très amusant.

Wayne Rooney rejoint les rangs anglais cette année. Cela ne semble pas juste, il vient tout juste de prendre sa retraite !



Wayne Rooney et sa famille ont encouragé l’Angleterre à l’Euro (Photo: .)

Je connais! Wayne pourrait encore jouer en Premier League. Je l’ai regardé jouer pour Derby et il était d’une classe différente. Gary Neville joue aussi pour l’Angleterre. Il est toujours capable de jouer et de choisir une passe. C’est pour la bonne cause à l’Unicef.

Les célébrités deviennent-elles nerveuses ?

Ils font. Vous êtes dans le vestiaire et vous avez Mo Farah là-bas, et il est tellement nerveux. C’est quelqu’un qui a remporté des médailles d’or olympiques. Je pense, comment pouvez-vous être nerveux à ce sujet alors que vous deviez faire face à l’attente de courir pour votre pays aux Jeux olympiques à domicile ? Pourtant, il était un paquet de nerfs et a déclaré qu’il n’avait pas dormi la veille de Soccer Aid. Cela compte vraiment pour eux.

Avez-vous le même buzz que lorsque vous étiez sur la ligne de touche pour, disons, les Spurs?

Ce n’est pas aussi éprouvant pour les nerfs. Votre vie n’en dépend pas, par exemple, et vous n’avez pas 60 000 personnes qui vous injurient lorsque vous perdez. Mais il y a certainement un avantage à chaque match. J’adore Kenny Dalglish, je le connais depuis qu’il a 14 ans, mais cela ne nous a toujours pas empêché de nous disputer à Wembley lors d’un match contre moi en utilisant un remplacement que je n’étais pas censé faire. Je remettais Craig David, qui l’avait déjà fait, et Kenny a rapidement compris que je n’étais pas autorisé à le faire et nous avons eu une petite dispute. Nous nous sommes tous les deux mis d’humeur mais nous nous sommes vite réconciliés après le match.

Vous êtes sur EastEnders ce soir en train de faire une apparition. T’es-tu amusé?

C’était bien amusant. Ils se sont si bien occupés de moi – les acteurs et tout le monde étaient super. Quand on m’a demandé de le faire, j’ai dit que j’adorerais, car c’est un excellent programme. Sandra ne rate jamais un épisode. Je pense que c’était la fin de ma carrière d’acteur. Court et doux – mais c’était bon tant que ça a duré.

Plus : Wayne Rooney



Vous êtes un habitué de la télévision depuis que vous êtes dans la jungle. Comment le trouvez-vous ?

Ma vie a changé depuis que je suis une célébrité. Je suis sorti de là et tout à coup les gens me demandent de faire toutes sortes de choses étranges et merveilleuses.

Avez-vous plus de fans de I’m A Celeb qui viennent vers vous que de fans de football maintenant ?

Absolument. Ce sont maintenant plus de femmes et d’enfants qui viennent vers moi, plutôt que des mecs à propos de football. Auparavant, il n’y avait que les gars qui venaient me voir pour parler de leur équipe, mais maintenant, c’est complètement inversé.

■ Soccer Aid for Unicef ​​est le 4 septembre au stade Etihad de Manchester City, billets de socceraid.org.uk

