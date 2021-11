Harry Redknapp prédit comment Mauricio Pochettino réagirait à l’offre d’emploi de Man Utd

L’avenir de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain est loin d’être assuré (Photo: .)

L’ancien manager de Tottenham, Harry Redknapp, est convaincu que Mauricio Pochettino sauterait sur l’occasion de gérer Manchester United.

Les géants de la Premier League sont à nouveau à la recherche d’un nouveau patron après avoir finalement abandonné Ole Gunnar Solskjaer le week-end dernier à la suite d’une défaite calamiteuse 4-1 contre le modeste Watford.

Pochettino a été convoité par Untied dans le passé, Sir Alex Ferguson ayant défendu les références de l’Argentin et il est à nouveau sur leur radar, même s’il a signé un nouveau contrat au Paris Saint-Germain cet été.

Bien qu’il mène déjà la Ligue 1 par 11 points, l’avenir de Pochettino dans la capitale française est loin d’être certain au milieu des informations faisant état d’affrontements avec le directeur sportif du club, Leonardo.

Et tandis que United attendra probablement la fin de la saison pour faire un nouveau pas pour Pochettino, en se concentrant sur l’embauche d’un remplaçant intérimaire pour Solskjaer en priorité, Redknapp est convaincu que son successeur des Spurs sauterait sur l’occasion de finalement reprendre l’ancien Siège chaud Trafford.

Il a déclaré: « Pochettino, je suis sûr qu’il aimerait le travail. Mais Poch a eu cinq bonnes années à Tottenham et n’a pas remporté de trophée, aussi bon soit-il.

« Je suis sûr que c’est un travail sur lequel n’importe qui sauterait – pour gérer Man United, l’un des plus grands clubs du monde. Absolument. je suis sûr qu’il le ferait [want it].

«Sa famille est toujours en Angleterre, il veut évidemment vivre en Angleterre maintenant. Sans aucun doute. Vous ne pouvez pas refuser Man United, c’est un travail incroyable.

Michael Carrick prendra en charge Manchester United contre Villarreal ce soir (Photo: .)

Pour l’instant, l’entraîneur Michael Carrick s’est vu confier les rênes par intérim avec l’idée de nommer un patron par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Lors de sa première conférence de presse, avant le choc de la Ligue des champions de United contre Villarreal, Carrick a insisté sur le fait qu’il avait ses « propres idées » sur la façon dont l’équipe devrait jouer.

Lorsqu’on lui a demandé si les fans pouvaient s’attendre à des changements d’approche, il a répondu: « Nous devrons attendre et voir.

«J’ai travaillé en étroite collaboration avec Ole et nous avons des convictions très similaires – nous l’avons fait en tant que joueurs et nous le faisons certainement en tant qu’entraîneurs.

« Bien sûr, j’ai ma propre personnalité avec Ole, mais nous sommes très similaires et c’est pourquoi nous avons travaillé ensemble pendant si longtemps.

« Je ne donne pas trop de détails sur mes plans, mais je suis clair dans mon esprit sur la façon dont nous voulons jouer et j’ai hâte de voir cela sur le terrain. »



