Harry remplace «la colère du passé» par un nouveau «sens du but» dans le «foyer spirituel» Californie | Royal | Nouvelles

Le journaliste, qui est un ami du duc et de la duchesse de Sussex, a affirmé que Harry avait maintenant un “sens du but” après avoir quitté les fonctions royales et déménagé en Amérique avec Meghan Markle. Mme Gordon a fait ces commentaires alors qu’Harry parlait de la santé mentale pour marquer le lancement de sa série sur le sujet avec Oprah Winfrey.

Le chroniqueur a rejeté les suggestions selon lesquelles l’ancienne actrice Meghan aurait “changé” Harry.

Écrivant dans le Telegraph, elle a déclaré: «Il est souvent suggéré que l’épouse du duc, Meghan, l’a en quelque sorte changé, comme s’il était un homme complètement incapable de pensée indépendante.

«Mais les proches d’Harry savent qu’il était depuis longtemps ouvert au changement que nous voyons maintenant en lui.

Mme Gordon a ajouté que Harry “sait qu’il a commis des erreurs” mais “ne vit plus dans la peur des répercussions d’exister en tant que lui-même”.

Elle a dit: “Le duc sait qu’il a des critiques.

“Il s’attend à avoir des critiques, compte tenu de la position très publique qu’il a prise, non seulement à propos des médias, mais aussi de sa propre famille.

«Il a accepté cela, et c’est cette acceptation qui l’a libéré, à bien des égards.

«Il ne vit plus dans la peur des répercussions d’exister en tant que lui-même, comme il le veut et doit l’être.

LIRE LA SUITE: Harry et William “ long chemin à parcourir ” pour mettre fin à la rupture après une “ trahison totale ”

Harry a subi le traumatisme de perdre sa mère, la princesse Diana, âgée de seulement 12 ans et a parlé de passer près de deux décennies à “ne pas penser” à sa mort avant de finalement obtenir de l’aide après une période de “chaos total”.

Dans une déclaration à l’occasion du lancement de la série, The Me You Can’t See, il a déclaré: «Nous sommes nés dans des vies différentes, avons grandi dans des environnements différents et, par conséquent, sommes exposés à des expériences différentes.

«Mais notre expérience commune est que nous sommes tous humains.

«La majorité d’entre nous est confrontée à une forme de traumatisme, de perte ou de chagrin non résolue, qui est et est très personnelle.

“Pourtant, l’année dernière nous a montré que nous sommes tous dans le même bateau, et j’espère que cette série montrera qu’il y a du pouvoir dans la vulnérabilité, une connexion dans l’empathie et une force dans l’honnêteté.”

Harry et Winfrey sont co-créateurs et producteurs exécutifs du projet pour Apple, qui sera présenté en première le 21 mai sur Apple TV +.

Les Sussex ont quitté la famille royale en mars 2020 et vivent maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito.