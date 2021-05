Harry risque la fureur alors qu’il partage la scène avec Jimmy Kimmel malgré le coup de gueule brutal de la star | Royal | Nouvelles

Harry et son épouse Meghan Markle étaient les coprésidents de la campagne pour l’événement A-lister, Vax Live: The Concert to Reunite The World, le week-end dernier, organisé par Global Citizen à Los Angeles. Le concert faisait partie d’une campagne visant à aider les pays en développement du monde à recevoir les vaccins COVID-19 et mettait en vedette des célébrités telles que les stars de la pop Jennifer Lopez et Selena Gomez. L’événement parsemé de stars sera diffusé par ABC ce week-end et devrait inclure une vidéo préenregistrée de Meghan qui n’a pas pu assister à la soirée car elle est fortement enceinte.

Le duc de Sussex a ouvert la soirée de divertissement pour la foule de 20 000 invités vaccinés et a été immédiatement accueilli par une standing ovation.

Il a appelé le public à se rassembler et à s’engager en faveur de son “humanité partagée”, car “nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment récupérer tant que ce n’est pas juste [vaccine] distribution dans tous les coins du monde “.

Des photographies montrent que l’animateur de talk-show américain Jimmy Kimmel a également fait une apparition, déguisé en Robin pour se tenir aux côtés de son ami proche et star hollywoodienne Ben Affleck, qui a joué Batman dans des films de super-héros de 2016 et 2017.

On ne sait pas encore comment les deux visages célèbres divertiront les foules de Vax Live, mais ils peuvent prononcer un discours similaire à celui de Harry, demandant des vaccins pour «tout le monde, partout».

M. Kimmel a également fait sensation en mars lorsqu’il a discuté de l’interview à la bombe de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey – et de la réponse brutale du palais.

S’exprimant lors de son émission Jimmy Kimmel Live, il a déclaré: “Merci de nous rejoindre de Californie, nouvelle maison de Harry et Meghan, l’artiste anciennement connu sous le nom de Prince et sa femme, où les retombées de l’interview d’Oprah se sont poursuivies.”

Au cours de la révélation, Harry et Meghan ont fait de graves allégations sur la façon dont le palais gère la race et la santé mentale, tout en critiquant des membres individuels de la famille royale.

Il a critiqué la déclaration de 61 mots de la reine publiée deux jours après la première interview diffusée aux États-Unis, qui commence «toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan».

M. Kimmel a déclaré: “Saddened est un autre mot pour b ****** t.”

Il a ensuite dit sarcastiquement: «Oh, ils viennent de découvrir» la misère des Sussex derrière des murs clos.

Lorsque la déclaration du palais se lit comme suit: «Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé», a déclaré M. Kimmel: **. »

M. Kimmel a ri et a dit: “C’est la différence, nous ne sommes pas des membres de la famille royale, c’est ce que je dis.”

Juste la veille, l’animateur du talk-show avait également expliqué sa réaction initiale à l’interview de Harry et Meghan.

Il a dit: «Je n’avais aucun intérêt à le regarder, aucun. Mais ensuite, ils l’ont mis, et je me suis dit, attendez, rembobinez ça, qu’est-ce qu’il a dit?

M. Kimmel a également identifié le moment où Harry et Meghan ont dit à Oprah qu’ils avaient été coupés financièrement.

Il a plaisanté: “Oprah était comme, ‘désolé j’ai déjà donné toutes mes voitures, je ne peux pas vous aider’.”

Mais, il a dit qu’il était d’accord avec l’affirmation de Meghan selon laquelle elle avait été «réduite au silence» pendant son temps sur la ligne de front royale.

M. Kimmel a ajouté: “Je pensais qu’Harry et Meghan se sont bien entendus – ils semblaient authentiques.”

Il a ensuite comparé la réponse britannique à l’interview à la réaction américaine et a conclu que les Américains «aiment» le couple, sous les acclamations du public.