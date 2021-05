Harry se souvient avoir trouvé Meghan en train de pleurer à cause des frottis du palais

Harry a raconté que trouvé Meghan pleurant tranquillement au milieu de la nuit pour «l’effort conjugué du Cabinet et des médias pour la diffamer». «Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec elle qui pleurait sur son oreiller parce que je ne voulais pas me réveiller, parce que je portais déjà trop. C’était déchirant. Je l’ai serrée dans mes bras, nous avons parlé, elle a pleuré et pleuré et pleuré»Expliqua le prince.

Au moment des allégations d’intimidation, le Le porte-parole du Sussex les a catégoriquement démentis disant que Meghan est absolument contre le harcèlement de quelque nature qu’elle soit, elle serait donc incapable de se comporter de cette manière. “La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier quelqu’un qui a été victime d’intimidation et est profondément s’engage à soutenir ceux qui ont souffert de douleur et de traumatisme. Elle est déterminée à continuer son travail en créant de la compassion dans le monde entier et continuera de s’efforcer de montrer l’exemple en faisant ce qui est bien et ce qui est bien. “