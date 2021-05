Harry serait désolé pour l’interview d’Oprah – The Chihuahua News – Entre les lignes

Il y a quelques mois, le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont accordé une interview à l’animatrice américaine Oprah Winfrey, dans laquelle ils déclaraient avoir été victimes de racisme, de pression et d’exclusion de la part de la famille royale, des raisons qui les auraient fait fuir. Angleterre et abandonner la noblesse.

Mais même si Harry aurait assuré qu’il était heureux d’avoir un nouveau départ avec sa femme aux États-Unis, il semble qu’il commence déjà à changer d’avis. Et c’est que selon le biographe royal, Duncan Larcombe, le plus jeune fils de Diana of Wales est plus confus que jamais et surtout désolé pour les fortes accusations qu’il a portées contre sa famille, depuis l’accueil qu’il a eu de ses proches dans le His Les funérailles de grand-père, le prince Philip, étaient froides et très lointaines.

Larcombe a révélé qu’après les funérailles, Harry n’était pas du tout excité de retourner à Los Angeles, où il réside maintenant; Eh bien, il a réalisé à quel point il a perdu: «J’ai entendu dire qu’Harry se sentait engourdi quand il est retourné à Los Angeles. Il ne pensait pas devoir affronter sa famille si tôt, et quand il l’a fait, il avait des émotions mitigées », a-t-il déclaré à un média international bien connu.

De même, il a dit qu’il connaissait très bien le prince et l’a décrit comme un jeune homme impulsif, il est donc sûr que dans l’interview avec Winfrey, il a parlé de colère, mais maintenant que les choses se sont calmées, il commence à avoir honte de ses paroles. : «Maintenant, il fait face aux conséquences. Je pense qu’il regrettera cet entretien, et peut-être sa décision de quitter la famille royale », a-t-il conclu.