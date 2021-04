Harry Styles a refusé d’être le prince Eric, mais habillé en La Petite Sirène

En fait, Styles était en fait en lice pour jouer un personnage dans le remake en direct de La Petite Sirène, sauf que c’était prince eric; pas Ariel, et a finalement refusé ce rôle.

Quelle que soit l’origine de ces photos, Internet les adore. Et comme d’habitude, cChaque fois qu’Harry porte une tenue, il fait sensation, surtout parce que leurs regards ne rentrent pas dans le «masculin». L’année dernière, Styles a lancé un débat sur la masculinité et la mode avec la robe qu’il portait sur la couverture de Vogue.