Harry Styles a rencontré les enfants d’Olivia Wilde et devient plus sérieux

Malgré leurs emplois du temps chargés, il est en tournée mondiale et elle travaille sur un projet avec Brad Pitt et Margot Robbie, ils ont entrepris de passer du temps de qualité ensemble et en famille.

Harry fait progressivement connaissance avec les enfants que l’actrice partage avec Jason Sudeikis et elle a décidé de vivre le plus possible avec sa belle-mère.

« Ils essaient de se voir le plus possible. Olivia a volé sans escale entre Los Angeles, où vivent ses enfants, pour rattraper Harry lors de ses concerts. Elle semble toujours concentrée sur le fait que tout fonctionne. C’est vraiment la plus grande fan de Harry. »