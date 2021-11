Harry Styles a signé pour travailler sur cinq films Marvel, disent-ils après qu’il sera confirmé que le chanteur britannique apparaîtra dans Eternals, le film le plus récent de la maison de cinéma.

Depuis quelques semaines, l’agitation ne s’est pas arrêtée après avoir appris que le chanteur ancien membre des One Direction, Harry Styles avait une participation à une scène post-générique dans Eternals.

On sait maintenant que Harry Styles a signé un méga contrat avec Marvel pour participer à cinq films de l’univers cinématographique Marvel, ce qui a encore plus surpris les fans de bandes dessinées.

Bien que l’on ne sache pas dans quels prochains films nous verrons l’Anglais Harry Styles, ou s’il en aura un en solo, on s’attend à ce que plus de détails sur l’entrée du chanteur dans l’univers Marvel soient bientôt donnés.

Ce n’est pas la première fois que le musicien Harry Style se lance dans le cinéma, il faisait auparavant partie de Dunkerque de Christopher Nolan en 2017.

Il a également en attente les premières d’autres productions, dont le film d’horreur Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde et l’actuel partenaire du chanteur.

Ainsi que dans le drame romantique My Policeman du réalisateur Michael Grandage avec Emma Corrin avec qui il partagera le générique et le film Faster, Cheaper, Better de Dan Gilroy.

Harry Styles incarnera Eros, également connu sous le nom de Starfox. Ce que l’on sait pour l’instant, c’est que le chanteur sera chargé d’interpréter ni plus ni moins que le frère du méchant Thanos.

On sait que ledit personnage qu’il incarnera, le chanteur Harry Styles est à l’opposé de son frère, le redoutable Thanos et est le fils de deux Eternals A’Lars et Sui-San, étant un personnage moins sombre et violent.

Étant donné qu’Eros est dépeint comme un personnage quelque peu féministe, insouciant et aimant s’amuser, en raison de son pouvoir, il peut faire tomber n’importe qui amoureux de lui.

De même, généralement dans les bandes dessinées, Eros apparaît également comme un héros et un allié des Avengers, ce qui contraste avec son frère Thanos qui est au contraire l’un de ses ennemis les plus redoutables des super-héros Marvel.