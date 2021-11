Harry Styles a sorti sa propre marque de style de vie appelée Pleasant

27 ans Harry Styles est la prochaine célébrité à sortir une marque de style de vie, appelée Plaisant. Goop a vraiment ouvert ces vannes il y a des années et c’est depuis un flot constant de conneries. Mais ne vous attendez pas à ce qu’Harry libère des œufs de jade que vous enfoncez dans le cul pour égaliser vos chakras… pour le moment. Parce qu’il démarre facilement avec du vernis à ongles et des rouleaux d’huile et une lotion nacrée. Je suis sûr qu’il commencera à vendre des perles anales apaisantes de la marque Pleeasing en un rien de temps, cependant, les jouets sexuels sont le nouvel article de la marque des célébrités.

Harry est sur la couverture du magazine DAZED et sur ses photos, il a présenté ses looks chics habituels qui font plier le genre à Candace Owens. Sexy Kermit est une vraie vedette :

Oh, ma fille, la foule des « Hommes virils » va s’enflammer pour ces images. Fini la masculinité ! La marque de style de vie de Harry en est encore une preuve supplémentaire. Les hommes n’ont pas besoin de marques lifestyle ! Ils frottent juste la saleté dans tout et c’est ainsi qu’ils restent si robustes. Mais Harry ne se soucie pas des normes de genre, et sa marque Plaisir est officiellement disponible à la vente. Il en a parlé à DAZED :

« C’était une idée que j’avais en quelque sorte depuis un moment. J’avais discuté avec quelques personnes proches de moi, comme Molly (Hawkins, directrice créative de Styles). Tout d’abord, je pensais juste que ce serait amusant mais, en réalité, Plaisir concerne plusieurs choses… Cela commence par le vernis à ongles, parce que c’était en quelque sorte la naissance de ce à quoi il servait. Je vois une couleur sur une fleur ou un papier peint ou quelque chose et je me dis : « Oh, je veux mettre ça sur mes ongles ». C’était un petit projet amusant, mais pendant la pandémie, et quand nous l’avons finalement nommé Plaisant, j’avais l’impression que c’était bien plus que du vernis à ongles…

Nous comprenons également parfaitement que nous mettons plus de produits dans le monde, donc si nous voulons le faire, nous devons le faire de la bonne manière. Je pense aussi que ce que cela peut devenir est bien plus que de simples produits que vous pouvez acheter. Je pense qu’il s’agit de donner et de redonner. J’ai la chance d’avoir des fans qui me soutiennent autant, qui croient en la liberté et qui ont créé cet espace sûr les uns pour les autres. Plaire est vraiment pour eux. Ce sentiment de communauté est un peu ce que nous aimerions Plaire à (réfléchir)…

Je pense que nous avons l’opportunité de faire quelque chose de vraiment cool, une entreprise qui fonctionne d’une manière complètement différente. Je pense que le véritable ADN de Pleeasing consiste à travailler avec des gens talentueux qui n’ont pas nécessairement la lumière sur eux, et à collaborer… En tant qu’humains, nous changeons toujours, nous apprenons toujours de nouvelles choses et je ne sais pas pourquoi une entreprise ne peut pas fonctionner de ce même genre de point de vue… Nous sommes agréables et nous ne sommes pas parfaits, et nous allons toujours essayer d’apprendre à faire mieux. Est-ce que j’ai une idée de ce que sera Pleasing dans cinq ans ? Non. Évidemment, j’ai une idée de ce que j’aimerais qu’on vise, mais honnêtement, je ne sais pas. C’est ce qui le rend excitant pour moi… Je ne pense pas qu’être belle ou se sentir belle signifie être belle. Quand les gens sont heureux et rayonnants, ils rayonnent. Et c’est ce que je pense que font les produits, il s’agit de vous aider à vous sentir belle…. Hmm, quand est-ce que je me sens la plus belle ? Je dirais intérieurement, quand j’ai fini de méditer ou quelque chose comme ça… Ou peut-être quand je dors !