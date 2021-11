Harry Styles au Forum : Une idole éveillée pour notre temps

Une façon de comprendre la relation d’Harry Styles avec son public est de considérer que quelques minutes après la fin du concert du chanteur mercredi soir au Forum, le sujet tendance n°1 sur Twitter à Los Angeles était le prénom de sa mère.

Il s’avère qu’Anne Twist était présente pour le spectacle, et certains dans la maison l’ont remarqué, couvrant rapidement les médias sociaux de photos et de messages qui célébraient – ​​et semblaient presque incarner – la fierté maternelle claire de Twist.

L’instinct nourricier des fans de Styles, qui pour beaucoup est aussi profond que les aspects plus traditionnels de l’adulation des pop-stars, n’a d’égal que celui du chanteur : plus peut-être que tout autre groupe de premier plan, Styles cherche à faire en sorte que ses fidèles se sentent pris en charge. -car, notamment pendant les concerts en direct, qu’il conçoit comme des espaces sûrs d’expression personnelle, qui, au Forum, comprenaient des jeunes portant des ailes d’ange arc-en-ciel, des chapeaux de cow-boy aux tons de bijoux et une vaste panoplie de boas de plumes. Plus d’un enfant est venu habillé en banane.

« N’hésitez pas à être celui que vous avez toujours voulu être », a déclaré Styles à la foule au sommet de la performance de mercredi, le premier des trois spectacles à guichets fermés à l’aréna d’Inglewood jusqu’à samedi. Plus tard, vers la fin, le joueur de 27 ans a exhorté les fans à « danser comme si personne ne vous regardait », bien qu’à ce stade, peu de personnes dans la salle semblaient avoir besoin d’encouragements supplémentaires.

Ce qui est intéressant dans la position fièrement progressiste de Styles – depuis qu’il a quitté le groupe britannique One Direction, il est devenu une sorte de idole éveillée connue pour sa mode non sexiste – c’est que sa musique semble résolument rétrograde. Lors de ses débuts éponymes en 2017, il a imité David Bowie, Thin Lizzy et AC/DC ; « Fine Line » de 2019, qui a remporté un Grammy Award, a légèrement mis à jour le son avec des clins d’œil à la disco et au Fleetwood Mac des années 80.

Au Forum, qu’il appelait dans une fioriture de retour typique le Forum fabuleux, Styles portait un gilet en velours vert sans chemise et dirigeait son groupe de six musiciens avec l’enthousiasme d’un dieu du rock à l’ancienne, courant d’un bout du scène à l’autre – tenant un microphone filaire, rien de moins – comme s’il était en tête d’affiche de Live Aid. (La scène était positionnée au milieu du sol du Forum, façon ronde, ce qui a amené le chanteur à expliquer qu’il se détournait parfois d’une section donnée : « Je ferai de mon mieux pour répartir le visage et le cul également. »)

Il a fait une grande ballade de puissance dans « Falling », sa voix souple mais bordée avec juste ce qu’il faut de désespoir éraillé; son guitariste a déchiré un solo enflammé pendant « She » qui a duré plus longtemps que la plupart des vidéos TikTok. Pendant « Woman », son claviériste a emprunté le morceau de piano à « Bennie and the Jets », et lorsqu’un fan a lancé l’un de ces innombrables boas, le chanteur l’a attrapé de manière experte et l’a enroulé autour de son cou.

De vrais rockeurs classiques ont également joué avec le genre, bien sûr, parmi lesquels Bowie et Freddie Mercury de Queen, dont « Bohemian Rhapsody » a explosé sur le système de son de la salle – et a inspiré un chant de masse dans la foule – dans le cadre d’un mix d’avant-spectacle ( ainsi que « I’m Coming Out » de Diana Ross et « Toxic » de Britney Spears qui ressemblaient à un pack de démarrage Gen Z de pop fabuleuse et légèrement transgressive.

Pourtant, Mercury était un homme gay, alors que Styles est considéré comme un homme blanc hétéro. en effet, il a pris de la chaleur pour avoir évincé les voix queer du grand public – Billy Porter a récemment critiqué Styles portant une robe sur la couverture de Vogue. Lors de la tournée actuelle de Styles, il a quelque peu aidé les fans à devenir gays; c’est arrivé mercredi avec une femme qui a dit qu’elle s’appelait Brenda et qu’elle cherchait l’aide de Styles pour dire au monde qui elle était.

« Ce qui va se passer, Brenda, c’est que lorsque cela est levé, vous êtes sorti », a-t-il dit, tenant un drapeau. « C’est comme ça que ça marche. Je l’ai recherché en ligne, donc ça doit être vrai. Puis il a fait le tour de la scène à plusieurs reprises, créant une anticipation avant de finalement agiter le drapeau haut. « Bon choix, Brenda ! » il a dit. « La liberté vous attend. »

Est-ce que quelqu’un au Forum a pensé à l’expérience privilégiée de la liberté de Styles ? Ce n’était vraiment pas l’ambiance. Alors que l’endroit redevenait fou, lui et son groupe ont entonné sa chanson « Treat People With Kindness » – un conseil radicalement simple pour nos temps nouvellement compliqués.