Harry Styles confirme la signification de NSFW derrière “Watermelon Sugar”

Après presque deux ans d’attente, Harry Styles a finalement donné à ses fans ce qu’ils désiraient sincèrement : une confession.

Alors qu’il se produisait sur scène à Nashville, Tenn. Vendredi 1er octobre, la pop star de 27 ans a confirmé une théorie populaire sur la signification du titre de sa chanson à succès “Watermelon Sugar”.

Mais pas sans quelques taquineries d’abord.

“Cette chanson parle de…” commença Styles. “Peu importe de quoi il s’agit.”

Il a poursuivi: “Il s’agit, euh, de la douceur de vivre.” Il a ensuite demandé à la foule de chanter quelques lignes avec lui avant d’admettre finalement: “C’est aussi à propos de l’orgasme féminin mais c’est totalement différent, ce n’est pas vraiment pertinent”, incitant les fans à éclater de joie.

La chanson, sortie à l’origine en novembre 2019, comprend les paroles, “Je veux juste le goûter, je veux juste le goûter / Watermelon sugar high” et “Tastes like strawberries / On a summer evenin ‘/ Et ça sonne comme une chanson / Je veux ton ventre / Et ce sentiment d’été / Je ne sais pas si je pourrais jamais m’en passer. “