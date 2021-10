Harry Styles confirme la signification de “Watermelon Sugar” au milieu d’un concert

Harry Styles a récemment pris la route pour Love on Tour, et lors de son arrêt de concert à Nashville, la pop star a définitivement dissipé certaines rumeurs sur l’un de ses plus grands succès. Styles a sorti “Watermelon Sugar” en 2019 en tant que single de son album acclamé Fine Line et le clip qui a suivi n’a laissé aucun doute sur ce qui “a vraiment le goût de fraises”. Alors que Styles a joué timidement dans le passé sur le sens des paroles, il a laissé peu de place à l’imagination du public de Nashville.

“Cette chanson parle”, a commencé Styles. “Peu importe de quoi il s’agit. Il s’agit, euh, de la douceur de vivre.” Cependant, il a décidé de donner une réponse plus explicite immédiatement après. “Il s’agit aussi de l’orgasme féminin, mais c’est totalement différent”, a plaisanté Styles alors que les fans perdaient la tête. “Ce n’est pas vraiment pertinent.”

Styles a déjà été interrogé sur la signification de la chanson dans une interview en 2019 avec le DJ de Beats 1 Zane Lowe, qui a déclaré “” Watermelon Sugar “, qui est à ce stade, et tout le monde a en quelque sorte compris de quoi il s’agit “, avant de deviner que c’était sur “les joies du plaisir oral mutuellement apprécié”. Styles a répondu : “C’est de ça qu’il s’agit ? Je ne sais pas.” Lowe a ensuite déclaré “C’est ce que tout le monde dit. C’est toujours bien de laisser cela ouvert à l’interprétation”, ce à quoi Styles a accepté.

Styles a également commenté la signification lors de son concert NPR Tiny Desk, en disant “C’est un peu à propos de cette première euphorie, je suppose, quand vous commencez à voir quelqu’un ou à coucher avec quelqu’un ou tout simplement comme être avec quelqu’un et vous avez ce genre d’excitation à propos de eux.”

Styles a fait la une des journaux cette année après avoir entamé une liaison avec sa réalisatrice de Don’t Worry Darling, Olivia Wilde. Wilde était auparavant fiancé à la star de Ted Lasso, Jason Sudeikis. “Harry et Olivia ont eu une alchimie presque instantanément sur le plateau”, a déclaré un initié à Us Weekly. “Ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne se réunissent.” Bien que des sources proches du couple aient affirmé qu’ils avaient rompu depuis longtemps au moment où Wilde et Styles se sont réunis, la chronologie reste un peu floue.