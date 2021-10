Harry Styles confirme sa participation à Marvel’s Eternals

Harry Styles, confirment leur participation à Marvel’s Eternals | Instagram

La participation du chanteur britannique a récemment été confirmée Harry Styles et il a été annoncé qui il joue dans le film de Eternals, une nouvelle qui a assez surpris ses followers, car ils adorent la voir à l’écran.

C’est vrai, la pop star continue de marquer des points en agissant, maintenant pour Les studios Marvel, quelque chose qui a été répandu pendant des mois.

Eternals vient de faire sa première et de nombreux spoilers ont déjà fuité des scènes post-crédits, ce qui rend les fans fous sur les réseaux sociaux.

Le détail est que la participation de Harry Styles, ex-membre du groupe musical One Direction, et dont beaucoup se souviendront pour son rôle dans Dunkerque de Christopher Nolan, a été confirmée.

Selon divers médias, Styles incarne Eros, qui dans les bandes dessinées est le plus jeune des enfants d’A’Lars et de Sui-San, et le frère de Thanos, un méchant qu’il affronte plus tard en tant qu’allié des Avengers.

Sur Twitter, il y a de nombreuses réactions à la nouvelle, soulignant notamment le fait que quelqu’un comme Styles pourrait être le frère de Thanos, alors qu’ils sont pratiquement opposés, mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que dans les bandes dessinées, c’était déjà comme ça.

D’autre part, dans l’univers cinématographique Marvel, Mad Titan a reçu une origine différente de celle des bandes dessinées.

Dans la franchise Marvel Studios, Thanos vient d’une planète appelée Titan et d’une race appelée Titans, qui s’autodétruit en raison de la surpopulation.

Il n’a pas été confirmé jusqu’à présent que la version du méchant que nous avons vue dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, ait une quelconque relation avec les Eternals du nouveau film.

De plus, nous ne pouvons pas nier qu’il existe une relation entre Eternals et Thanos, cependant, nous devrons attendre pour en être sûr.

Ce que l’on sait d’Eros, en plus de ce qui a été mentionné précédemment, c’est qu’il était un coureur de jupons et charismatique, et cela pourrait changer dans l’adaptation cinématographique pour s’adapter aux temps progressifs, où un homme coureur de jupons n’est plus mal vu.

Notamment, Eternals est réalisé par Chloé Zhao, lauréate de l’Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Nomadland.

Dans le casting, nous avons Angelina Jolie, Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumal Nanjiani, Barry Keoghan et Lauren Ridloff, entre autres.

Sa première est prévue pour le 4 novembre et hier soir, elle a eu sa première tant attendue.

Les premières réactions des critiques disent que c’est épique, certains le comparant à Justice League et Ben-Hur de Zack Snyder, tandis que d’autres ont dit que cela ne ressemblait pas à un film Marvel.