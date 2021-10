Harry Styles dans Marvel ! Tout sur son personnage dans Eternals

Internet ne peut pas arrêter de montrer votre excitation avant qu’Harry Styles ne revienne au cinéma, et surtout, avec Marvel. Car si l’interprète fait partie des super-héros du MCU, cela veut dire qu’il y a beaucoup de matériel devant nous et on le verra dans d’autres films des franchises, alors préparez-vous. En attendant je vous explique, dans le scènes post-crédit de Eternals, avec Gemma Chan, Salma Hayek, Angelina Jolie et Richard Madden, Harry Styles apparaît comme Eros.

Grande révélation de la première de #TheEternals – Harry Styles a rejoint le MCU en tant qu’Eros, frère de Thanos. – Matt Donnelly (@MattDonnelly) 19 octobre 2021

Marvel et ses bandes dessinées décrivent Eros comme un membre de plus des Eternals. Éros est « un éternel qui aime la vie, l’aventure et la romance, et a gagné le surnom de Knave of Hearts. « Dans les bandes dessinées originales, il était le plus jeune fils des Eternals A’Lars et Sui-San. » Eros est né avec la capacité de stimuler le plaisir chez les autres » ajoute la biographie de l’étude. Ce pouvoir n’a aucun effet sur son frère aîné mutant, Thanos, qui est né avec le syndrome déviant, physiquement répugnant à ses pairs. «