Harry Styles est Dorothy de ‘Wizard of Oz’ au Madison Square Garden Concert

Harry Styles tué – pas à la manière de Freddy Krugger, mais quand même – samedi soir à New York, alors qu’il a choisi un retour en arrière à la fois en costume et en chanson.

Harry couvrant Somewhere Over the Rainbow au MSG #Harryween – 30 octobre (via @adoreyoujena) pic.twitter.com/DwbytBaIMI – HSD (@hsdaily) 31 octobre 2021 @hsdaily

Harry s’est produit dans un Madison Square Garden bondé et est monté sur scène en tant que Dorothy de « Le Magicien d’Oz ». Il a bien compris… jusqu’aux chaussons rouge rubis. Il a appelé la nuit, « Harryween! »

Et puis il a chanté l’incontournable « Somewhere Over the Rainbow », et c’était plutôt génial. Dommage que Judy Garland ne soit pas en vie… elle aurait pu chanter « Watermelon Sugar! » En parlant de … cette chanson fonctionne-t-elle telle qu’elle est interprétée par Dorothy de TWOO? Nous irons avec OUI.

Cela fait partie de Harry’s Love On Tour, et il a une nuit de plus au Gardon. Je vous en prie, dites ce qu’il portera.

Une chose est sûre… c’est agréable de revoir les foules aux concerts alors que nous espérons sortir de la pandémie.