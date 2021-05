Harry Styles et Emma Corrin plaisantent et lient les bras sur le plateau de My Policeman ⋆ .

Harry Styles et Emma Corrin s’amusent sur le tournage de My Policeman (Image: Backgrid)

Harry Styles et Emma Corrin passent clairement un bon moment sur le plateau de leur prochain film Mon policier après avoir été vus en train de rire ensemble.

Les acteurs britanniques s’affairent à tourner des scènes pour l’adaptation du roman 2012 du même nom de Bethan Roberts.

Il verra Harry et Emma jouer un couple marié, respectivement le policier Tom Burgess et Marion.

Le dernier jour du tournage, le couple a été aperçu en train de se promener dans le pavillon royal de Brighton bras dessus bras dessous au milieu d’une scène.

Plus tard, pendant une pause du tournage, Emma a été vue en train de froncer son visage avec excitation et de rire de quelque chose qu’Harry avait dit.

L’actrice de la Couronne, qui joue également la princesse Diana dans la série Netflix, a gentiment attrapé quelques cafés pour la réconforter elle et Harry pendant la longue journée.

Regardant à des kilomètres de leurs personnages réels, Harry portait un gilet, une veste, un pantalon et une cravate tandis qu’Emma portait une robe plissée verte avec un manteau bordeaux sur le dessus pour correspondre à la mode des années 1990.

Le couple joue le couple marié Tom et Marion Burgess (Image: Backgrid)



Emma a gentiment attrapé quelques cafés (Image: Backgrid)



Le couple s’est diverti entre les scènes (Image: Backgrid)

Le couple a récemment été aperçu en train de filmer des scènes sur la plage de Brighton et de s’ébattre, essayant d’éviter les marées déferlantes.

My Policeman se déroule à la fin des années 1990 et suit «l’arrivée du vieil invalide Patrick au domicile de Marion et Tom».

“Cela déclenche l’exploration des événements sismiques des 40 dernières années – la relation passionnée entre Tom et Patrick à une époque où l’homosexualité était illégale”, ajoute le synopsis.

Plus: Harry Styles



Le film, basé sur le roman du même nom de Bethan Roberts, est réalisé par Michael Grandage tandis que le scénario a été écrit par Ron Nyswaner, nominé aux Oscars – avec David Dawson dans le rôle de l’amant à l’écran de Harry, Patrick.

Il a été précédemment rapporté que les personnages de Harry et David devaient filmer une “ scène de sexe passionnée ”, où “ rien ne sera laissé à l’imagination ”.

Vous avez une histoire? Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre des trucs. J’adore avoir de vos nouvelles.



PLUS: Harry Styles a l’air immaculé comme d’habitude avec des pinces à cheveux roses sur l’ensemble de mon policier



PLUS: Harry Styles sourit tout en s’amusant sur la plage avec Emma Corrin pour le tournage de My Policeman





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();