Harry Styles Grammys 2021Look est tout droit sorti de «  Clueless  »

Comme Cher Horowitz l’a dit un jour, nous sommes complètement fous amoureux de… Styles Harry. Le chanteur de «Watermelon Sugar» s’est présenté au tapis rouge des Grammy Awards 2021 avec un look absolument incroyable, comme d’habitude, mais nous n’avons pas pu nous empêcher de remarquer que la star a pris un peu de l’inspiration de style de ses soirées tout droit sorti du film Désemparés.

Pour la 63e cérémonie de remise des prix annuelle, diffusée le dimanche 14 mars, Styles était l’incarnation vivante d’un moment de style des années 90. Connu pour adopter une mode genrée, l’alun One Direction portait Gucci de la tête aux pieds, y compris un blazer à carreaux jaune qui servait les principales vibrations de Cher Horowitz.

La pop star de 27 ans n’est jamais du genre à laisser de côté un facteur wow en ce qui concerne ses choix de vêtements, il n’est donc pas surprenant qu’il ait associé la veste avec un pull à col en V, un pantalon en velours marron et un boa violet.

De toute évidence, Internet avait beaucoup à dire sur ce look. Mis à part la comparaison indéniable de Cher Horowitz, les fans ont rapidement souligné que Styles avait peut-être fait un signe de tête à un autre look de célébrité emblématique.

La tenue en question? Ashley Tisdale au Journal de princesse 2 première au début des années 2000. Tandis que le Musique de lycée La star est sortie et a déclaré que le look rose n’était pas l’un de ses meilleurs choix de mode, Styles peut demander à différer.

Son boa a l’air terriblement familier au rose qu’elle arborait il y a longtemps. Un utilisateur Twitter a publié côte à côte les deux, notant que Tisdale est «l’influenceur» et que Styles est «l’influence».

Le chanteur « Adore You » a continué à servir des moments forts de style au fil de la nuit, portant un autre ensemble Gucci pour sa performance sur scène. Pour le mini-concert, il portait une veste courte en cuir noir, un pantalon évasé, des bottes en cuir noir et, ce qui doit être son nouvel accessoire préféré, un boa en fausse fourrure vert menthe.

Quant à l’inspiration derrière le premier look des stars aux Grammys? «Nous voulions faire quelque chose qui semble britannique et excentrique», a déclaré le styliste de Styles Harry Lambert. Vogue. «Un peu de rock ‘n’ roll et un peu de camp. J’espère que nous l’avons fait avec le mélange du tweed et du boa, [which is] Britishness, rock’n’roll et camp tout en un.

Le chanteur «Golden» a été nominé pour trois Grammys: Meilleur album pop vocal (Fine Line), meilleure performance pop solo («Watermelon Sugar») et meilleur clip musical («Adore You»). Il a remporté le gramophone de la meilleure performance solo.

