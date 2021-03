Harry Styles interprète ‘Watermelon Sugar’

Il est si doré! Styles Harry a ouvert les Grammy Awards 2021 avec une performance électrisante le dimanche 14 mars.

Le chanteur de 27 ans, nominé pour trois prix cette année, a débuté la soirée avec une interprétation jazzy de son tube «Watermelon Sugar» dans un costume en cuir noir avec un boa vert. Il est allé torse nu sous son blazer, découvrant ses tatouages ​​sur la poitrine tout en dansant sur la scène.

Après que la Recording Academy ait annoncé la liste des artistes interprètes au début du mois, le dirigeant de CBS Jack Sussman a déclaré que les téléspectateurs pouvaient s’attendre à une performance d’ouverture passionnante de la part de Styles.

« Vous ne voulez pas manquer le haut de la série », a déclaré Sussman Variété le mercredi 10 mars. «Ce sera de la musique qui viendra à vous lourd et dur comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Nous avons Harry Styles, cet incroyable artiste, au sommet de la série, et nous continuerons juste à venir vers vous.

Styles a lancé sa carrière solo après Nous hebdomadaire a annoncé la scission de One Direction en janvier 2016. Son premier single, «Sign of the Times», est sorti en avril 2017, suivi de son album éponyme un mois plus tard. Il a sorti son deuxième album, Fine ligne, en décembre 2019.

Alors que les deux disques solo du crooner «Sweet Creature» ont été acclamés par la critique, la Recording Academy n’a reconnu que son plus récent. Fine ligne a reçu une nomination dans la catégorie Meilleur album pop vocal, et ses singles «Watermelon Sugar» et «Adore You» ont été nominés pour la meilleure performance solo pop et le meilleur clip musical, respectivement.

«C’est toujours agréable de savoir que les gens aiment ce que vous faites, mais en fin de compte – et surtout pour travailler dans un domaine subjectif – je ne mets pas trop de poids sur ce genre de choses», a déclaré Styles. Variété en décembre 2020 après l’annonce des nominations. «Je pense qu’il est important, lors de la création de tout type d’art, d’en retirer l’ego. Il s’agit du travail que vous faites lorsque vous n’attendez aucun applaudissement. »

Depuis la pandémie COVID-19 a forcé l’artiste à reporter son L’amour en tournée, il a accéléré sa carrière d’acteur. Après avoir joué dans le film de guerre de 2017 Dunkerque, il a rejoint les castes de Mon policier et Ne t’inquiète pas chérie, dont le dernier a terminé le tournage en février et a déclenché sa romance avec le réalisateur Olivia Wilde.

« Harry et Olivia ont eu la chimie presque instantanément sur le plateau », a déclaré une source en exclusivité Nous en janvier du couple. «Ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils ne se réunissent.»

