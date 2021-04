Harry Styles ne nous donnera pas une, deux scènes de sexe gay dans son nouveau film

Alors Harry montrera beaucoup de peau à l’écran. La publication anglaise a rapporté que l’interprète de ‘Golden’ apparaître complètement nu, ne laissant rien à l’imagination. “Il veut toujours faire des choses auxquelles les gens ne s’attendraient pas et contester ce que les gens pensent de lui, et ce film Ce sera vraiment le cas », a déclaré une source dans le film à The Sun.

Le look le plus simple à reproduire. Tatouages ​​temporaires + bas résille noirs et le tour est joué! La charité s’il-vous-plaît? (Papier de beauté)

Les styles toujours vous avez refusé de mettre une étiquette sur votre sexualité . Lors d’entretiens, elle n’a jamais exprimé son orientation sexuelle et s’est plutôt consacrée à explorer et à remettre en question les normes masculines, que ce soit avec la mode ou avec ses vidéos et divers projets. Plus particulièrement en tant qu’ambassadrice de Gucci, elle a récemment joué dans Gucci Beloved et dans la campagne portait l’un des sacs emblématiques de la marque, Jackie 1961.