Harry Styles rencontre les enfants d’Olivia Wilde… et ils prévoient de passer Noël ensemble. Le chanteur et l’actrice et réalisatrice auraient fait un pas de géant dans leur relation ! Une source a déclaré à Us Weekly que le couple avait commencé à connaître les familles de l’autre.

Le titre original était « Harry Styles a rencontré les enfants d’Olivia Wilde », puis a été remplacé par « Harry et Olivia prévoient de passer les vacances ensemble après avoir rencontré leurs familles ». Les gens ont également rapporté que le chanteur « apprenait lentement à connaître les enfants de Wilde », passant du temps avec les enfants – selon une source (bien sûr!). Alors, c’est la « nouvelle ».

Selon Us insider Styles 27, j’ai rencontré les enfants de Wilde avec Jason Sudeikis – Otis et Daisy âgés respectivement de 7 et 5 ans. Et Olivia a rencontré la mère de Harry et « toutes les réunions se sont plutôt bien passées ».

IL A! J’adore les « détails » fournis par la source, qui assure également qu’après la réussite des moments en famille, le couple envisage de passer « certaines de ces fêtes ensemble ».

Olivia Wilde a été vue avec ses enfants et ses parents au concert de Harry en novembre. L’actrice a déclaré qu’elle ne cachait pas sa vie amoureuse à ses enfants car « en tant que parents, vous devez être honnête dans la façon dont vous vivez votre vie. Cela rend les décisions que vous prenez claires. « Elle a déclaré dans son interview avec Vogue qu’essayer de faire croire à vos enfants que vous êtes heureux (quand vous ne l’êtes pas) est absurde parce qu’ils réalisent des choses.

Harry et Olivia ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année, après s’être rencontrés sur le tournage du film de Wilde, Don’t Worry Darling. Le couple a été photographié main dans la main lors du mariage d’un ami. Cette nouvelle est arrivée des mois après l’annonce qu’Olivia Wilde et Jason Sudeikis avaient mis fin à leurs fiançailles de 7 ans, le couple a deux enfants. La rupture aurait également été la faute de Styles.

Olivia a récemment déclaré qu’elle était tentée de réfuter bon nombre des faux rapports sur sa relation avec Harry.

Ah, Us Weekly a encore changé le titre du rapport, maintenant c’est « Détails des plans de Harry Styles et Olivia Wilde pour passer Noël ensemble après avoir rencontré les familles ». IL A!