Harry Styles s’habille dans le rôle de Dorothy du ‘Wizard of Oz’ lors d’un concert au Madison Square Garden

Harry Styles s’est déguisé en Dorothy du Magicien d’Oz samedi soir pour un concert sur le thème d’Halloween lors de sa tournée acclamée. Il s’est produit au Madison Square Garden de New York pour un spectacle qu’il a appelé la « Harryween Fancy Dress Party ». Dans son ensemble festif, il était tout naturel pour lui d’interpréter une reprise de « Somewhere Over the Rainbow ».

Styles a fait composer chaque détail de son costume de Dorothy pour le spectacle de samedi soir, y compris une robe à carreaux bleus, des chaussons rubis rouges et une épaisse couche de maquillage qui aurait rendu Judy Garland fière. Sa reprise de « Somewhere Over the Rainbow » a été le clou de la soirée selon de nombreux participants sur les réseaux sociaux, mais bien sûr, il a également interprété tous les tubes de son propre album solo. Le spectacle comprenait des apparitions d’Orville Peck et Madison Cunningham.

Styles parcourt actuellement le pays pour ses performances « Love on Tour », qui ont commencé début septembre à Las Vegas, Nevada. Il devrait maintenir ce rythme jusqu’à la fin novembre, avec des spectacles à guichets fermés dans d’immenses salles partout aux États-Unis. Déjà, il a eu des apparitions de célébrités et des gadgets uniques pour différencier un spectacle d’un autre.

De nombreux sites où Styles s’est produit ont eu des protocoles COVID-19 stricts, exigeant que les invités présentent une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif récent pour le coronavirus. Le premier soir à Las Vegas, Styles a remercié les fans de s’être conformés, signalant à beaucoup qu’il soutenait ce genre de mesures en général.

« Je tiens à vous remercier les gars de vous être fait vacciner ou de vous faire tester pour pouvoir venir ici ce soir », a-t-il déclaré à la foule à l’époque. « Le personnel de toute l’équipe » Love On Tour « a fait de même et nous prenons tous les précautions possibles pour nous assurer que ces spectacles peuvent se dérouler en toute sécurité. Je sais que les choses sont un peu différentes, mais afin de nous protéger les uns les autres, Je vous demande également de faire votre part en gardant vos masques dans le bâtiment et pendant le spectacle. »

Harry Styles, habillé en Dorothy, agitant et dansant avec un drapeau de la fierté. Nous avons gagné. #Harryween

10.30.21 📸: bethandbono pic.twitter.com/Oe3LAAMaAY – HL Daily On Tour (@HLDTour) 31 octobre 2021

« J’ai toujours trouvé que de toute façon, vous pouvez en dire le plus sur une personne à partir de ses yeux », a ajouté Styles. « Traitez les gens avec gentillesse. Je vous aime et je vous verrai très bientôt. »

Styles a encore un spectacle à New York dimanche soir avant de poursuivre sa tournée. Ses quelques rendez-vous suivants l’emmènent à travers le Midwest et vers le nord-ouest du Pacifique, puis le long de la côte ouest. Visitez son site Web pour plus d’informations et la vente de billets, le cas échéant.