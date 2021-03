Harry Styles, Taylor Swift, Plus

Une nuit à se souvenir! Les Grammy Awards 2021 n’ont pas déçu en ce qui concerne les actes musicaux étoilés, y compris Styles Harry et Taylor Swift.

Alors que la plus grande soirée de musique avait l’air un peu différente cette année, avec une partie de l’émission filmée à distance et peu de participants physiques au milieu de la pandémie de coronavirus, les performances ont toujours accroché les téléspectateurs et laissé des impressions durables.

Nous hebdomadaire a rassemblé les cinq meilleurs actes du spectacle du dimanche 14 mars au cas où vous auriez besoin d’aide pour choisir ceux à revoir en premier!

Styles, qui a remporté dimanche son premier Grammy pour la meilleure performance pop solo, a lancé le spectacle avec une interprétation sexy de «Watermelon Sugar». Le crooner britannique, 27 ans, était vêtu d’une tenue tout en cuir personnalisée de Gucci alors qu’il faisait ses débuts aux Grammys avec un boa à plumes vertes autour du cou pour commencer la performance.

Le chanteur «Golden» a ensuite laissé tomber l’accessoire et a révélé sa poitrine torse nu tout en montrant ses mouvements de danse aux autres artistes présents, y compris Billie Eilish.

Dua Lipa, qui a remporté le prix du meilleur album vocal pop, a invité les fans dans sa discothèque personnelle tout en annonçant «Levitating» et «Don’t Start Now». Ses mouvements de danse tueur et son changement de costume d’un ensemble de manteau rose et scintillant à une tenue en deux pièces, ont rendu la présentation encore plus mémorable.

La 63e cérémonie de remise de prix annuelle a emmené les téléspectateurs dans une forêt éthérée pour le mélange de trois chansons de Swift, «Cardigan», «August» et «Willow», lors de sa première apparition aux Grammys en cinq ans.

La chanteuse «Betty», 31 ans – qui a été nominée pour six prix liés à elle Folklore record, qui a remporté l’album de l’année – a interprété ses chansons à succès depuis le toit d’une maison couverte de mousse, à l’intérieur d’une cabane dans les arbres et debout dans les bois. Son expérience de conte de fées a également mis en vedette ses collaborateurs Jack Antonoff et Aaron Dessner, qui est apparu pendant deux des trois chansons.

Bruno Mars a laissé sa marque sur la scène des Grammys en ouvrant l’hommage In Memoriam, en hommage à Little Richard. Il a été rejoint par Anderson .Paak à la batterie pour la performance émouvante et émouvante de «Long Tall Sally» et «Good Golly, Miss Molly».

Vérifier Nous hebdomadaire sélection des cinq meilleurs actes de la cérémonie de remise des prix, y compris le Megan Thee étalon et Cardi B duo dont les fans n’arrêtent pas de parler, dans la vidéo ci-dessus.

