Harry terrifié d’apprendre que sa grand-mère la reine était à l’hôpital. Le prince Harry est passé en « mode panique » après avoir appris que sa grand-mère, la reine Elizabeth II, était à l’hôpital plus tôt ce mois-ci, a déclaré une source à Us Weekly.

« (Harry) s’est senti inutile d’être à 5000 miles de là à Montecito, (Californie) et a vérifié sans arrêt avec elle », a déclaré l’initié.

IL POSSÈDE! Le prince de 37 ans, qui a déménagé aux États-Unis avec son épouse Meghan Markle en mars 2020, « se sent toujours coupable de ne pas avoir dit au revoir » en personne à son grand-père le prince Philip avant sa mort en avril, explique la source.

« Il ne se pardonnerait jamais si la même chose arrivait à sa grand-mère bien-aimée » – a déclaré l’initié, notant qu’Harry « espère rentrer à la maison pour Noël avec Meghan, sinon plus tôt pour qu’elle puisse enfin rencontrer Lilibet et revoir Archie. . «

Sa Majesté, 95 ans, a annulé son voyage en Irlande du Nord au début du mois après que les médecins lui aient recommandé de se reposer.

« La reine a accepté à contrecœur l’avis médical de se reposer pendant les prochains jours », a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué le 20 octobre. « Sa Majesté est de bonne humeur et déçue de ne plus pouvoir se rendre en Irlande du Nord du Nord, où elle a eu plusieurs engagements aujourd’hui et demain. »