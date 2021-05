Harry voulait briser le «cycle de douleur» des parents mais a copié les actions les plus blessantes de Diana | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Charles “ déconcerté ” par les commentaires dit un expert

Harry a levé le voile sur sa lutte pour la santé mentale derrière les murs du palais dans un nouvel épisode de podcast de “ Armchair Expert ”. Il a dit qu’il se sentait «dans un zoo» en tant que royal, et il s’est rendu compte au début de la vingtaine qu’il ne voulait pas du «travail». Harry a également déclaré: «Je ne voulais pas faire ça [royal job], regardez ce que cela a fait à ma mère, comment vais-je m’installer un jour, j’ai une femme et une famille alors que je sais que cela va se reproduire.

Il a ensuite affirmé qu’il ne voulait pas transmettre «la douleur et la souffrance génétiques» de ses parents, ce qui l’a motivé à quitter la monarchie.

Selon la commentatrice royale Roya Nikkhah, le prince Charles se sentirait «déconcerté» par les dernières affirmations de son plus jeune fils, s’étant déjà senti «coupé» par les allégations de Harry sur leur relation dans l’interview d’Oprah Winfrey.

Entre-temps, les comparaisons entre le duc de Sussex et sa mère, la princesse Diana, se sont multipliées depuis qu’il a démissionné de ses fonctions royales l’année dernière.

Dans le podcast, Harry a déclaré qu’il se sentait toujours «tellement connecté à ma mère» et qu’il voulait rendre Diana fière en utilisant «cette plate-forme pour vraiment influer sur le changement».

Harry voulait briser le “ cycle de douleur ” des parents mais a copié les actions les plus blessantes de Diana (Image: .)

L’interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey a secoué les sphères royales (Image: .)

Plus récemment, l’interview à la bombe de Harry et Meghan avec Oprah a levé le voile sur leurs frustrations avec le palais et a expliqué pourquoi ils avaient quitté la famille royale l’année dernière.

Ils ont fait de graves allégations contre l’approche du palais en matière de santé mentale et de race, les observateurs royaux du monde entier se demandant si le couple avait déclenché le début de la fin de la monarchie.

Des préoccupations similaires ont été soulevées lorsque Diana a révélé l’étendue de sa misère derrière les murs du palais en 1995, dans une interview étonnante avec BBC Panorama.

Comme les Sussex, elle a expliqué comment sa santé mentale avait souffert aux yeux du public et a suggéré que le cabinet n’avait pas fait grand-chose pour l’aider.

Tout comme Harry a mis Charles dans la ligne de mire en affirmant qu’il «avait cessé de prendre mes appels» et qu’il avait été «coupé financièrement» par la famille royale, Diana a remis en question l’aptitude de son mari d’alors au trône et a de nouveau discuté de son infidélité. nuire à sa réputation.

Le duc de Sussex a également montré plus de sympathie à l’égard de la vie de Diana en tant que royale qu’à Charles en exprimant son soutien à la série romancée de Netflix, The Crown, en février.

LIRE LA SUITE: Les déclarations de thérapie de Meghan et Harry sont en contradiction l’une avec l’autre

Diana s’adressant à Martin Bashir sur BBC Panorama en 1995 (Image: .)

Il a dit que ce n’était «pas strictement exact», mais a affirmé que cela donnait «une idée approximative» des pressions qui accompagnent «le fait de placer le devoir et le service avant la famille et tout le reste».

Cela était particulièrement révélateur car les amis de Charles avaient allégué que cette émission «trollait sur un budget hollywoodien» car elle jetait le prince de Galles sous un jour particulièrement défavorable, tout en présentant Diana de manière positive.

De plus, la dernière saison de The Crown a recréé des scènes de l’étonnant livre de 1992, “ Diana: Her True Story – In Her Own Words ”, une biographie créée à partir de bandes que la princesse a secrètement enregistrées sur sa misère en tant qu’épouse de Charles.

Harry et Diana avaient également 35 ans lorsqu’ils se sont officiellement séparés de la famille royale.

Diana a officiellement divorcé de Charles en 1996, ce qui signifie qu’elle a officiellement cessé d’être une représentante de travail de la reine.

Dans un article de 1997, la journaliste Cathy Horyn a déclaré que les membres du cercle restreint de Diana utilisaient des termes comme «libération» pour décrire sa vie post-royale, «comme si elle venait de sortir de Bedlam, ou pire».

De même, Meghan a affirmé qu’ils «ne survivent pas seulement mais prospèrent» dans leur nouvelle vie californienne, tandis que Harry a déclaré dans le podcast qu’il pouvait «réellement lever la tête et je me sens différent» après avoir parlé des difficultés d’être «piégé» dans le la monarchie.

NE MANQUEZ PAS

Meghan et Harry critiqués pour leur stratégie de confidentialité sur la nouvelle photo d’Archie [EXPLAINED]

Le prince Harry a critiqué alors que Duke prévoyait de “ se faner en tant que simple popstar ” [EXPOSED]

Wright a giflé “ deux poids deux mesures scandaleux ” dans le traitement de Meghan [INSIGHT]

Harry a déclaré sur le podcast qu’il se sentait toujours “connecté” à sa mère (Image: .)

Diana a eu un grand impact sur ses deux fils, William et Harry (Image: .)

Diana aurait également envisagé de déménager à l’étranger et aurait envisagé d’acheter une résidence secondaire en Californie.

D’autres rapports allèguent que la princesse de Galles a brièvement pensé à poursuivre une carrière sur grand écran, selon le biographe Howard Hodgson, même si on pense qu’elle a mis cela de côté par crainte de déranger la famille royale.

Meghan et Harry, d’autre part, se sont déjà fait un nom dans l’industrie du divertissement grâce à des accords incroyablement lucratifs avec Netflix et Spotify, et plusieurs apparitions à la télévision et sur YouTube.

Cependant, Harry a dit à l’animateur de podcast Dax Shepard qu’il ne voulait pas attribuer le «blâme» à aucun de ses parents.

Harry et Meghan avec Archie en Californie – Harry veut élever Archie différemment (Image: Instagram @themayhew)

Il a expliqué: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon père. les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire: ‘Vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas’ ça ne t’arrive pas ».

Il a ajouté: «C’est difficile à faire mais pour moi, cela se résume à la prise de conscience.

«Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et: ‘D’accord, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi qui est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? ”