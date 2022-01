Harry Winks déterre Tottenham  » bâclé « , révélant des  » mots durs  » ; fait une réclamation de coup franc honnête

Le milieu de terrain de Tottenham, Harry Winks, a révélé que des « mots durs » étaient nécessaires à la mi-temps après le premier match de Morecambe lors du match de troisième tour de la FA Cup.

Les Spurs devaient venir par derrière au Tottenham Hotspur Stadium pour atteindre le quatrième tour dimanche. Alors que les deux équipes ont eu des chances dans une première mi-temps ouverte, ce sont les visiteurs de League One qui ont pris une avance de choc.

En effet, Anthony O’Connor a ouvert le score d’une volée de corner après 33 minutes.

En tant que tel, le patron de Tottenham, Antonio Conte, a fait appel à Harry Kane et Lucas Moura. La paire s’est combinée pour marquer un but et par la suite renverser le jeu.

Néanmoins, les Spurs semblaient fragiles défensivement en première mi-temps. S’adressant à BBC Radio 5 Live, Winks a insisté sur le fait que malgré la victoire finale, les animateurs n’étaient pas assez bons.

« Ce n’était pas une assez bonne performance. Nous avons parfois été négligents, nous n’avons pas joué assez fort, avec assez d’agressivité, assez d’intensité », a déclaré le milieu de terrain anglais.

«Je pense que tout le monde aurait pu améliorer considérablement son jeu et à la mi-temps, il y avait beaucoup de mots durs et honnêtes.

« Nous n’étions pas assez bons, nous le savons. Ce sont les types de jeux où, dans les 15 premières minutes, vous devez régler tout le monde, marquer tôt et ensuite, espérons-le, ce sera un après-midi agréable.

« Nous sommes passés d’un après-midi agréable à un après-midi difficile et nous n’aurions pas dû faire ça. »

Entre le premier match de Morecambe et les buts de Kane et Moura, Winks a inscrit un beau coup franc.

Pris de la gauche, il a arqué le ballon à travers la surface et il a fait une boucle sur le gardien de Morecambe Trevor Carson et dans le coin droit.

« Simon Cowell de Turquie » sur le point de reprendre Hull – voyez comment il se compare à ces propriétaires de clubs égocentriques

Insistant sur le fait qu’il voulait dire l’effort, il a déclaré: «Mon processus de pensée consistait simplement à viser le coin le plus éloigné et si je le frappe ou si je m’y connecte aussi bien que je le veux, alors quelqu’un aura une tête dessus.

« Quoi qu’il arrive, ça entrera. »

Tottenham affrontera Brighton au quatrième tour.

Conte fait écho à Winks et Tottenham commente

S’exprimant dans son interview d’après-match, Conte a critiqué la performance de son équipe.

Il a déclaré: «Pendant une grande partie du jeu, nous avons eu du mal. Nous devions marquer et avons eu l’opportunité de marquer très vite.

« Ensuite, lorsque vous encaissez un but dans un coup franc, l’ambiance et votre adversaire commencent à sentir qu’ils peuvent vous battre.

« Nous avons toujours eu du mal à être créatifs et au final, nous devons être déçus car nous pouvons faire beaucoup mieux. »

LIRE LA SUITE: Un journaliste fait une surprise à Tottenham pour la fenêtre de janvier alors que la première signature de Conte se rapproche