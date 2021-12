Harry Winks dit que les joueurs de Tottenham ont adhéré à la « passionnée » Antonie Conte alors que le milieu de terrain rajeuni des Spurs révèle une nouvelle motivation sous l’italien

Harry Winks a déclaré à talkSPORT qu’il avait redécouvert son amour pour le football après l’arrivée d’Antonio Conte au club.

Winks a été un peu un joueur des Spurs ces derniers temps sous la direction de Jose Mourinho, puis de Nuno Espirito Santo pendant son règne à court terme.

Conte redécouvre le meilleur des Winks

Le joueur de 25 ans n’a fait que 15 apparitions en Premier League la saison dernière, bien qu’il ait été un habitué des deux campagnes précédentes.

Le milieu de terrain a été réintroduit dans le onze de départ ces dernières semaines par Conte et impressionné la dernière fois au milieu du parc alors que les Spurs ont fait match nul 2-2 avec Liverpool dans un thriller au Tottenham Hotspur Stadium.

Winks a été nommé homme du match pour sa performance contre les Reds et, dans une interview exclusive avec l’animateur de talkSPORT Jim White, Winks a déclaré qu’il ressentait un nouveau souffle depuis l’arrivée de l’Italien en N17 le mois dernier.

« Il m’a redonné confiance en moi et c’est agréable à entendre », a déclaré le diplômé de l’académie des Spurs à l’émission White and Jordan.

Winks a fait une solide performance contre Liverpool la dernière fois

« Le manager parle, vous informe et vous dit ce qu’il veut améliorer.

« Chaque fois que je vais sur le terrain à l’entraînement et en match, je veux tout donner pour le manager car si on me donne cette motivation, je ne veux pas laisser tomber le manager.

« C’est une opportunité pour moi et à chaque fois que je joue, je dois la saisir. »

Winks a révélé que Conte a donné à tout le monde une table rase lorsqu’il est arrivé à Hotspur Way et qu’il a savouré la chance de saisir l’opportunité à deux mains.

« Il a dit à tout le monde que si vous méritiez de jouer et de le montrer à l’entraînement, alors vous en aurez l’opportunité », a-t-il poursuivi.

On dirait que Conte obtient une mélodie des joueurs des Spurs

«Le manager a tenu parole et tout le monde a eu une chance et, selon la façon dont vous vous entraînez et comment vous travaillez, le manager récompensera cela.

«C’est bien d’avoir cette motivation dans l’équipe que vous savez si vous vous entraînez bien, vous aurez l’opportunité.

« Je pense que tout le monde s’efforce de travailler aussi dur que possible parce que tout le monde veut jouer – surtout moi, car les deux saisons ont été différentes en termes de temps de jeu régulier. »

L’intensité de Conte se répercute sur l’équipe des Spurs et Winks estime qu’elle s’est révélée lors du match nul 2-2 avec Liverpool, que le club du nord de Londres aurait vraiment dû gagner s’il n’y avait pas eu une multitude d’occasions manquées.

« Sa passion avant un match, à la mi-temps, dans les réunions, c’est très clair qu’il aime le football et veut que tout le monde soit au même niveau que lui », a expliqué le milieu de terrain.

« Nous avons un bon groupe de gars qui veulent s’améliorer et bien faire.

« Nous savons que nous n’avons pas réussi au cours des deux dernières saisons, il est donc important que nous fassions tout notre possible pour revenir sur le terrain et montrer à tout le monde de quoi nous sommes capables. »

