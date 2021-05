Harsha Moily prévoit de lancer un fonds de technologie climatique de 200 millions de dollars

L’Inde a besoin d’entrepreneurs capables de résoudre le problème du changement climatique, dit Moily. (Image représentative)

Harsha Moily, le fils du leader du Congrès et ancien ministre du syndicat Veerappa Moily, est en train de lancer un fonds de capital-risque climat-tech de 200 millions de dollars avec un accent sur quatre secteurs verticaux: les bâtiments verts, le stockage d’énergie, l’agriculture durable et les énergies alternatives telles comme l’hydrogène et l’énergie nucléaire. Le fonds VC, dit-il, soutiendrait les entrepreneurs en Inde et en Israël qui peuvent développer des produits et des services qui réduiront les émissions de dioxyde de carbone et de méthane et atteindront l’échelle. Moily dit: «Une fois les frontières ouvertes, nous prévoyons de participer à une tournée de présentation pour collecter des fonds auprès des États-Unis, d’Europe et d’Israël, et nous espérons parvenir à la clôture financière d’ici la fin de cette année civile.»

Après des années dans la microfinance, l’agro-industrie et avoir participé pendant trois ans à des campagnes électorales et à l’organisation d’ateliers pour les travailleurs du parti, Harsha Moily, une maîtrise en gestion internationale de la Thunderbird School of Global Management, Arizona, États-Unis et également une licence en administration des affaires aux États-Unis. , considère la politique comme un chapitre fermé comme une option de carrière. Au lieu de cela, il veut «consacrer le reste de sa vie à la lutte contre le changement climatique».

Citant des données de la Société financière internationale (IFC), dit-il, la technologie climatique sera une opportunité de 3,1 billions de dollars d’ici 2030 en Inde. Il s’est rendu compte qu’il n’avait pas de visibilité dans le financement à cette échelle et s’est donc inspiré de sortir et de lever des fonds. Il dit: «L’Inde a besoin d’entrepreneurs capables de résoudre le problème du changement climatique.» Moily dit qu’il est clair que le fonds n’investira pas dans les entreprises d’énergie solaire, éolienne et hydroélectrique, car il pense qu’une trop grande quantité de combustibles fossiles est intégrée à la chaîne d’approvisionnement de ces entreprises, et que ses matériaux après avoir suivi son cours le feraient. finissent dans des décharges. »

Le fonds VC investira dans des technologies de rupture. Le fonds vise à former des partenariats avec des institutions techniques, des universités, des centres d’incubation et des technologues de premier ordre dans le domaine des technologies climatiques qui peuvent aider les entrepreneurs à accéder à des technologies et à des ressources humaines de classe mondiale.

Moily dit aussi: «Je continue à croire que la politique, faite de la bonne manière, est la vocation la plus élevée de l’humanité. Mais après deux mésaventures en politique, je me suis rendu compte que je n’étais clairement pas fait pour ça. Maintenant, il «prévoit d’utiliser ses 12 années d’expérience de travail aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les secteurs des hydrocarbures, des télécommunications et des infrastructures, en plus de 10 ans en tant qu’entrepreneur dans le secteur agroalimentaire en Inde, pour commencer une carrière dans l’investissement et croit que ses «expériences de vie feraient de moi un meilleur VC».

