Hart, directeur juridique de Blizzard, quitte le cabinet

21 septembre 2021 – 10h52

La directrice juridique de Blizzard, Claire Hart, a quitté le créateur de World of Warcraft.

Hart a annoncé son départ sur LinkedIn après plus de trois ans de travail pour la société de jeux. En plus de diriger tout ce qui est juridique pour Blizzard, elle a également fait de même pour Activision et la société mère Activision Blizzard en APAC et en Chine.

“Les trois dernières années ont été pleines de rebondissements inattendus, mais je me sens honorée d’avoir travaillé et rencontré autant de personnes formidables chez Blizzard et dans les activités d’Activision Blizzard”, a-t-elle écrit.

Rien n’indique que cela soit lié aux problèmes juridiques dans lesquels Activision Blizzard s’est retrouvé au cours de la dernière année. L’entreprise est poursuivie par le Department for Fair Employment and Housing (DFEH) de Californie pour des allégations de culture de travail toxique. Cette poursuite a été étendue aux sous-traitants ainsi qu’aux employés, le DFEH affirmant que la société avait détruit des preuves.

Pendant ce temps, Activision Blizzard fait également l’objet d’une plainte auprès du National Labor Relations Board du syndicat Communications Workers of America, dans laquelle il est accusé d’éclatement de syndicat illégal.

Ensuite, il y a la nouvelle enquête de la SEC sur Activision Blizzard qui a vu le PDG Kotick parmi les dirigeants assignés à comparaître.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le business des jeux. Il a débuté au journal commercial britannique MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur en chef adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant que rédacteur en chef du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer/Guardian et Esquire UK.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72496/blizzard-legal-head-hart-departs-firm/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));