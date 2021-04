Hartlepool moment décisif pour le parti travailliste dans un «malaise général» à propos du leadership de Starmer | UK | Nouvelles

Le Parti travailliste se bat pour conserver son siège à Hartlepool tandis que le “malaise général” grandit face à la direction de Sir Keir, a-t-on dit à Express.co.uk. Assis aux confins du mur rouge, Hartlepool fait la queue pour être l’un des sièges les plus disputés aux élections locales de la semaine prochaine. Le député travailliste Mike Hill a démissionné plus tôt cette année à la suite d’allégations de harcèlement qu’il nie.

Sir Keir a choisi le GP local Paul Williams pour se présenter à sa place – un reste ardent espérant gagner une circonscription qui a voté à 70% pour quitter l’UE.

Le mouvement a stupéfié beaucoup mais n’a pas surpris les autres comme même avant que beaucoup de décisions de Sir Keir en tant que chef aient été remises en question.

L’un d’entre eux a devancé le budget lorsqu’il a choqué beaucoup de gens en s’opposant à la hausse de l’impôt sur les sociétés par le gouvernement.

C’était quelque chose qui, selon Steven Fielding, avait provoqué un «malaise général» parmi les politiciens travaillistes.

Alors qu’il a dit qu’il y avait une “petite poignée” de députés qui “attaqueraient toujours” ce que dit et fait Sir Keir, le professeur Fielding a admis qu’une base plus large dans le parti commençait à interroger leur chef.

Il a déclaré que cela était particulièrement vrai dans l’approche de Sir Keir au mur rouge, déclarant à Express.co.uk: “Il y a un malaise plus général parmi les personnes en dehors de ce groupe hostile principal qui sont un peu plus généralement préoccupées par la direction de son leadership.

«Depuis qu’il est devenu leader, il s’est concentré sans relâche sur la tentative de démontrer et de communiquer de différentes manières, formes et formes que le parti a changé, et cela s’adresse aux électeurs du mur rouge.

«On ne le voit jamais sans le drapeau, et il a parlé, dans divers discours, de la famille, de la communauté, de la sécurité, du patriotisme.

Malgré cela, il a élu le politicien travailliste europhile Peter Mandelson comme député pendant plus d’une décennie entre 1992 et 2004.

Cependant, le vent semble maintenant tourner.

Le premier et le seul grand sondage réalisé par Survation plus tôt ce mois-ci a révélé que la candidate conservatrice Jill Mortimer était en avance sur le parti travailliste de sept points.

Sir Keir a depuis concentré toute son attention sur le siège, ayant visité la ville portuaire deux fois au cours du mois dernier.

Selon le Times, des militants ont été envoyés de la région au sens large, tandis que le parti a détourné les ressources de campagne des conseils voisins.

Les conservateurs n’ont jamais gagné à Hartlepool.

Mme Mortimer semble avoir gagné du terrain dans la région, bien qu’elle ait admis qu’elle n’avait pas «passé beaucoup de temps» dans la ville.

La plupart de ses dix dernières années ont été passées dans les paradis fiscaux des îles Caïmans.

Mais cela ne semble pas déranger les membres conservateurs locaux.

Ray Martin-Wells, le président de l’association Hartlepool Tory a déclaré au Times: “Pour la première fois de ma vie, oui, je pense vraiment que nous pourrions gagner.”

Le parti travailliste a une faible majorité de voix de 3595 au siège, résultat d’une montée en popularité du Brexit Party aux élections générales de 2019.