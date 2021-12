Hartlepool United nomme Graeme Lee au poste de directeur

Hartlepool United a confirmé la nomination de l’ancien joueur Graeme Lee en tant que manager.

Lee sera assisté de Michael Nelson, qui a également joué pour le club.

‘𝗦 𝗧𝗜𝗠𝗘#WelcomeBackGraeme pic.twitter.com/s8g3bBSrzK – Hartlepool United FC (@Official_HUFC) 1er décembre 2021

Lee a eu deux sorts avec Hartlepool United en tant que joueur. Il a commencé sa carrière avec eux en 1995, avant de partir en 2003, plus de 200 apparitions plus tard. Il est revenu pour un court passage en 2008 lorsqu’il a été prêté par Doncaster Rovers.

Tout comme Lee, le nouveau directeur adjoint Michael Nelson a joué plus de 200 matchs pour le club de football entre 2003 et 2009.

Hartlepool a annoncé un nouveau rendez-vous avec Lee Turnbull rejoignant le club en tant que consultant qui le verra diriger le dépistage et le recrutement du club.

Le club s’est retrouvé sans manager après que Dave Challinor a quitté le club, rejoignant finalement le comté de Stockport, quelques mois seulement après la signature d’un nouveau contrat.

Le patron par intérim Tony Sweeney restera en charge des Pools pour le match du Trophée Papa John’s de ce soir contre Sheffield mercredi à Hillsborough.

Graeme Lee prendra en charge pour la première fois le deuxième aller-retour de la FA Cup samedi au stade LNER de Lincoln City.

Le président de Hartlepool United, Raj SIngh, a déclaré à hartlepoolunited.co.uk : années.

« Graeme nous a rejoint en provenance du Middlesbrough FC où il a accumulé une riche expérience sur une période de dix ans et aux côtés de Michael Nelson, nous pensons que nous avons deux entraîneurs très avant-gardistes qui sont également des personnages forts et capables de diriger les joueurs et le club vers l’avant.

«Graeme et Michael connaissent également remarquablement ce niveau de football pour avoir été capitaines de diverses équipes de la Football League, ce sont des leaders naturels et tous deux ont un lien profond avec notre club ayant joué près de 500 matchs pour Hartlepool United à eux deux.

« Je suis convaincu que leur engagement et leur éthique de travail seront sans égal et j’ai pensé qu’il était essentiel que nous ayons des gens dans le bâtiment qui veuillent faire le voyage avec nous, pour vraiment libérer le plein potentiel de ce club. »

Hartlepool a été promu de la Ligue nationale en 2020/21. Ils occupent le 17e rang de la Ligue 2, avec huit points d’avance sur Oldham Athletic dans les places de relégation. Après avoir perdu cinq matchs de championnat consécutifs, ils espèrent que Graeme Lee pourra les remettre sur la bonne voie dès que possible. Pour son premier match de championnat, Hartlepool accueille Rochdale le mercredi 8 décembre, cherchant à remporter sa première victoire en championnat depuis le 23 octobre. Cela dit, ils ont remporté sept de leurs 19 matchs de championnat jusqu’à présent, donc le potentiel est là.

