Hartman, n ° 13 de Wake Forest, domine Duke 45-7 pour rester invaincu

Sam Hartman a poursuivi sa récente déchirure en marquant cinq touchés pour aider le n ° 13 Wake Forest à battre Duke 45-7 samedi, donnant aux Demon Deacons leur meilleur départ dans l’histoire du programme.

Hartman a lancé pour 402 verges et trois touchés, dont un de 38 verges à Jaquarii Roberson lors de la première possession. Il a également couru pour 61 yards et deux scores, dont un de 26 yards, pour les Demon Deacons (8-0, 5-0 Atlantic Coast Conference).

Cela s’est produit une semaine après que Hartman a inscrit cinq touchés et a marqué un sixième score dans une victoire de 70-56 contre Army. Cela a lié l’équipe de cette année pour le meilleur départ dans l’histoire du programme en 1944, neuf ans avant la formation de l’ACC.

Maintenant, le groupe de Dave Clawson possède une nouvelle étape dans ce qui devient une saison spéciale pour les Demon Deacons, leaders de la ligue.

Christian Beal-Smith, Ke’Shawn Williams et Taylor Morin ont également marqué des touchés pour Wake Forest, qui a terminé avec 677 verges au total tout en flirtant avec son premier blanchissage en six ans.

Mataeo Durant a couru 103 yards pour mener les Blue Devils (3-5, 0-4), qui ont eu peu de chance dans celui-ci. Ils ont peu profité de leur jeu de passes avec Gunnar Holmberg lançant pour 110 verges et sortant brièvement au premier quart avec une blessure apparente à la main gauche (non lancée), puis n’ont trouvé la zone de but qu’à la fin d’un 45 -0 jeu.

L’EMPORTER

Duke : Les Blue Devils de David Cutcliffe doivent simplement trouver comment marquer. Pour en revenir au placement de 22 verges de Charlie Ham avec 5:06 à jouer dans une défaite contre Georgia Tech le 9 octobre, Duke a effectué 25 lancers consécutifs (ininterrompus par la mi-temps ou la fin du match) sans marquer avant de réserver les 2 verges de Riley Leonard Le gardien a mis fin à la séquence avec 7:17 à jouer au quatrième quart.

Wake Forest: Les Demon Deacons ont l’une des principales infractions du FBS, et ils ont continué à marquer des points à un rythme soutenu. Mais ils ont également obtenu une performance de rebond d’une défense qui avait lutté pour des arrêts au cours du mois d’octobre, notamment en abandonnant 416 verges au sol contre l’attaque en cours d’exécution basée sur les options de l’armée.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

Les Demon Deacons sont déjà l’équipe ACC la mieux classée dans le Top 25 AP. Ils pourraient gagner une ou deux places avec cette victoire, mais ils atteignent la plage où il est plus difficile de grimper avec moins d’équipes devant eux à perdre.

SUIVANT

Duke : Les Blue Devils rentrent à la maison pour un autre match contre un ennemi classé, celui-ci contre Pittsburgh, n ° 17, samedi prochain.

Wake Forest : Les Demon Deacons visitent la Caroline du Nord samedi dans un scénario inhabituel : deux équipes de l’ACC se rencontrent dans une série hors conférence. Ils ont convenu en 2015 d’une série à domicile car leurs réunions sont devenues moins fréquentes en raison de l’expansion de l’ACC. Wake Forest a remporté le premier en 2019, tandis que la réunion de l’année dernière remportée par l’UNC est revenue à son statut traditionnel de match de championnat après que l’ACC a remanié son modèle de programmation en raison de la pandémie de COVID-19.