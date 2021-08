Harvard Business Publishing présente la fusion d’Allahabad Bank et d’Indian Bank comme étude de cas

Cette étude de cas du processus de fusion d’Indian Bank peut être utilisée par les professeurs et les formateurs de diverses écoles de commerce et organisations du monde entier.

Indian Bank a figuré dans le Harvard Business Publishing pour sa fusion réussie avec Allahabad Bank. La fusion sans couture, unique en son genre, de banques indiennes de taille égale, avec une prédominance dans les régions du sud et de l’est du pays, a été bien reconnue et publiée par Harvard Business Publishing comme étude de cas.

Organisée par l’Indian School of Business (ISB), cette étude de cas unique intitulée « Fusion d’égal à égal : l’histoire de la fusion entre Indian Bank et Allahabad Bank » résume le parcours remarquable qu’Indian Bank a entrepris pour exécuter avec succès le processus de fusion.

‘Merger of Equals’ raconte l’ensemble du processus d’intégration, qui comprenait une planification stratégique et une exécution rigoureuses par Indian Bank, avec un accent particulier sur les défis rencontrés et leurs réponses trouvées. La fusion a fait d’Indian Bank un prêteur pan-indien, avec une présence significative dans les régions du sud, du nord et de l’est du pays.

Un communiqué d’Indian Bank a déclaré que l’exercice de fusion « Projet Sangam » impliquait une approche à trois volets sur le produit/processus, la communication employé-client et l’intégration informatique. Les avantages de synergie de la fusion ont commencé à se refléter en termes d’efficacité des coûts, comme en témoigne la baisse du ratio coûts-revenus de la banque (40,86% pour le QE juin 2021). L’intégration des opérations et des systèmes informatiques a également permis de réaliser des économies d’échelle grâce à la rationalisation des fournisseurs, à une tarification plus fine des AMC et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Padmaja Chunduru, MD et PDG d’Indian Bank, a déclaré : « Nous avons le privilège d’assister à notre processus de fusion présenté dans la principale publication de l’une des institutions les plus prestigieuses au monde. C’est un témoignage du dévouement constant et de la sincérité de toute l’équipe d’Indian Bank qui a contribué à la réalisation de cette fusion stratégique. Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier ISB et Harvard Business Publishing pour avoir reconnu les efforts d’Indian Bank.

La fusion a donné à Indian Bank une expérience distincte de la création de synergies entre deux banques avec de vastes héritages. Nous espérons que cette étude de cas aidera les lecteurs à comprendre l’ensemble de cette fusion exemplaire.

Les deux banques ont fusionné efficacement tout en relevant les défis du capital humain, des cultures variées et des emplacements géographiques.

