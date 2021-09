Harvey Elliott a répondu «de manière exceptionnelle» à une opération de la cheville réussie alors que Liverpool révèle quand un jeune de 18 ans pourrait revenir d’une blessure de luxation malade

Liverpool a révélé qu’Harvey Elliott avait répondu “de manière exceptionnelle” à une opération de la cheville réussie, mais aucun calendrier officiel n’a été mis en place pour son retour à l’action.

Elliott est passé sous le couteau après la victoire 3-0 des Reds en Premier League contre Leeds le 12 septembre, après s’être retrouvé avec une cheville disloquée à la suite d’un défi du défenseur des Blancs Pascal Struijk.

Elliott est susceptible d’être absent pendant plusieurs mois

Le joueur de 18 ans venait de faire son entrée dans la première équipe de Jurgen Klopp, devenant un partant surprise dans trois des quatre premiers matches de Liverpool en Premier League.

Elliott a continué à bâtir sa réputation après une période de prêt impressionnante aux Blackburn Rovers la saison dernière, mais devra maintenant faire face à une longue période de mise à l’écart après une opération réussie.

S’exprimant avant le voyage de Liverpool en Coupe Carabao à Norwich mardi, le directeur adjoint de Liverpool, Pep Lijnders, a fait le point sur l’état du jeune et a déclaré qu’il avait bien réagi à la chirurgie.

.

Elliott a joué les 90 minutes complètes contre Chelsea après avoir gagné la confiance de Klopp

“Harvey est Harvey, un jeune garçon et il s’en sort de manière exceptionnelle, je dois dire”, a déclaré Lijnders, le numéro 2 de Jurgen Klopp.

« Si vous voyez notre équipe de joueurs, nous avons tellement de joueurs qui n’ont pas eu de blessures similaires, mais des situations similaires où ils ont eu une blessure à long terme.

“Vous voyez que notre groupe est une vraie famille, vous voyez comment ils ont réagi quand c’est arrivé – Naby [Keita] était avec les larmes aux yeux à côté du terrain, Curtis [Jones] était émotif.

“Vous voyez à quel point cela signifie pour nous tous, non seulement du point de vue du football, mais du point de vue des jeunes joueurs [who was] dans un si bon moment et nous avons perdu l’un de nos meilleurs milieux de terrain.

.

Les coéquipiers d’Elliott à Liverpool étaient clairement bouleversés par la blessure

« Il le gère très bien et nous avons une structure très solide en place avec notre service médical, avec tous les gars autour, nous essayons de le soutenir autant que possible dans ces premiers stades.

“Avec une blessure à long terme, chaque jour est une victoire – les petites choses, étape par étape, et il se concentre sur cela.”

Dans un communiqué, Liverpool a également confirmé que, bien qu’aucun délai officiel n’ait été fixé pour son retour dans l’équipe de Klopp, “il devrait figurer à nouveau cette saison après avoir terminé son programme de rééducation avec l’équipe médicale du club”.

Ce n’est pas seulement la récupération qu’Elliott gère bien, mais aussi la nature de sa blessure, en soutenant Struijk qui a reçu un carton rouge et une suspension de trois matchs pour le tacle.

Dans un commentaire sur Instagram suite à l’annonce que l’interdiction de trois matchs de Struijk serait confirmée par la Football Association, Elliott a déclaré: “Désolé, Pascal.

Elliott a dénoncé la FA pour avoir maintenu son interdiction de trois matchs contre le défenseur de Leeds Struijk

« Je pense que c’est faux ! Mais ça va bientôt exploser frère et tu seras de retour en un rien de temps pour le briser à nouveau. Restez positif. »

Le médecin du club, le Dr Jim Moxon, a également évoqué la blessure d’Elliott et ses chances de rejouer avant la fin de la saison.

Il a déclaré: “Nous ne mettrons pas la pression sur lui en fixant un délai spécifique au-delà de pouvoir dire avec confiance que nous nous attendons à ce qu’il revienne plus tard dans la saison après notre programme de rééducation.”

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici