Harvey Elliott devrait être une grande star pour Liverpool par Andy Robertson alors que Jurgen Klopp admet que ce n’était “pas une décision difficile” de jouer un adolescent contre Chelsea

Jurgen Klopp a admis que ce n’était pas une décision difficile de lancer Harvey Elliott contre Chelsea samedi car le jeune était soutenu pour être une grande star pour Liverpool.

Le joueur de 18 ans a fait confiance à l’énorme affrontement de Premier League à Anfield, qui s’est terminé 1-1 après que le premier match de Kai Havertz a été annulé par le penalty de Mohamed Salah.

Starlet Elliott a joué les 90 minutes complètes contre Chelsea et a impressionné tout au long

Elliott, qui a passé la saison dernière en prêt à Blackburn, a reçu de nombreux éloges pour sa performance contre les champions d’Europe actuels.

S’adressant à talkSPORT après le match, Klopp a déclaré: “Ce n’était pas une décision difficile. C’était un bon moment, il a bien joué avec Trent et en plus ce triangle du côté droit a très bien fonctionné.

« Ce n’était pas trop difficile. Le problème était que cette semaine, nous avions une semaine complète pour nous entraîner, probablement pour la dernière fois en un mois.

« Tout le monde était vraiment bon à l’entraînement et voulait jouer ce match aujourd’hui. Tout le monde s’est présenté et était vraiment bon.

« Ce n’était pas la décision la plus facile, mais ce n’était pas difficile. Harvey vient de s’intégrer dans le jeu, nous voulions avoir un joueur dans ces demi-espaces, arrivant à gauche et à droite de leur double six.

Klopp a salué la performance d’Elliott après son match nul à Anfield

Elliott a fait irruption sur la scène à l’âge de 15 ans avec Fulham avant d’être signé par Liverpool.

Il a été prêté à Blackburn pour acquérir plus d’expérience en équipe première et a remporté le championnat d’assaut.

L’attaquant a obtenu sept buts et 11 passes décisives en 41 apparitions, le record du plus grand nombre de passes décisives par un adolescent en une seule saison de championnat.

Et son coéquipier Andy Robertson a salué Elliott et l’a soutenu pour être une grande star.

Il a déclaré à talkSPORT: «C’est un garçon formidable, Harvey. Il a été prêté à Blackburn la saison dernière et a déchiré le championnat.

«Certains gars sortent et luttent avec l’intensité du championnat, mais il l’a juste pris si facilement.

« Techniquement, il est tellement doué et cela montre à quel point il a bien fait depuis son retour de la pré-saison.

“Le gaffer lui a fait confiance dans un match aussi énorme qu’aujourd’hui. Je pensais qu’il ne s’était pas fait de mal ce soir, il s’en est très bien sorti, a gardé le ballon, était à l’aise et a un avenir passionnant devant lui.

Robertson a salué son coéquipier de Liverpool

« L’ici et maintenant semble bien pour lui aussi. Il continue de s’améliorer et d’apprendre. Il pose des questions tout le temps.

“Il ira de mieux en mieux et je suis sûr qu’il aura des opportunités cette saison et je suis sûr que vous le verrez s’améliorer de semaine en semaine et sera un grand joueur pour Liverpool.”

L’ancien ailier de West Ham et de Man City, Trevor Sinclair, a également été convenablement impressionné par ce qu’il a vu de l’adolescent.

“J’adore Harvey Elliott”, a déclaré Sinclair dans la cabine de commentaires pour talkSPORT.

« Le fait qu’Elliot recommence des goûts comme Thiago Alcantara, Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones me dit qu’il prend le dessus sur ces joueurs à l’entraînement.

«Il prend de meilleures décisions sur le terrain d’entraînement et c’est pourquoi il a sa récompense et il commence aujourd’hui dans un match massif.

Elliott a commencé dans le jeu contre de grandes stars

«Il fait tout bien, il fait des passes pour la première fois, il ne traîne pas le ballon, il garde le jeu simple, son mouvement, il travaille sans relâche pour entrer dans de petites poches d’espace pour recevoir le ballon.

« Marcos Alonso est sur le point de s’accrocher à cette position d’arrière gauche contre Harvey Elliott dans ces situations en tête-à-tête. Cela fait quelques fois maintenant qu’il a à peu près un petit orteil dessus.

“Elliott était l’homme du match, pour moi. C’était le plus jeune joueur sur le terrain, c’était un chaudron là-bas, l’atmosphère était en feu, il y avait beaucoup de danger dans le jeu, cela donnait l’impression d’un événement et d’une occasion énormes, et je pensais juste qu’il était trop cool.

«Il était calme en possession, il ne laissait jamais voir ses nerfs. Son amplitude de dépassement était superbe, sa condition physique était au top.

“Pour que le capitaine soit retiré et qu’il soit laissé sur le terrain, j’ai pensé que c’était un vrai retrait de la casquette du manager, pour ce qu’il a apporté à cette équipe.”

