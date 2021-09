Harvey Elliott « devrait rejouer cette saison » alors que la starlette de Liverpool subit une opération réussie à la cheville suite à une blessure subie à Leeds

in

Harvey Elliott a subi une intervention chirurgicale réussie sur sa blessure à la cheville subie à Leeds, a annoncé Liverpool.

Le joueur de 18 ans a subi une blessure anormale lors de la victoire 3-0 des Reds à Elland Road, Pascal Struijk tombant sur la cheville.

.

Elliott s’est luxé la cheville contre Leeds United

Elliott a été transporté à l’hôpital, avant de rentrer chez lui plus tard le même jour, Liverpool ayant confirmé qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale sur la blessure. Et sa convalescence a bien commencé.

Le médecin du club, le Dr Jim Moxon – qui, avec le physiothérapeute de la première équipe Chris Morgan, a été le premier sur le terrain à soigner le milieu de terrain – a expliqué : « Harvey a subi une fracture-luxation de la cheville gauche pendant le match.

« Nous avons pu réduire la luxation immédiatement sur le terrain et Harvey a été opéré aujourd’hui pour réparer la fracture et les ligaments endommagés lors de l’incident. L’opération a été un succès donc son retour commence maintenant.

“Nous ne mettrons pas la pression sur lui en fixant un calendrier spécifique au-delà de pouvoir dire avec confiance que nous nous attendons à ce qu’il revienne plus tard dans la saison après notre programme de rééducation.”

Cependant, le journaliste d’Athletic James Pearce affirme qu’Elliott devrait rejouer avant la fin de la saison 2021/22.

.

Elliott a subi une luxation de la cheville et Salah a immédiatement demandé de l’attention pour le jeune

Les coéquipiers d’Elliott étaient clairement dérangés par la gravité de la blessure à l’époque, mais ils se sont tous ralliés depuis.

“Ce qui s’est passé avec Harvey m’a rendu triste. C’est difficile à gérer lorsque vous êtes sur le terrain », a déclaré le gardien Alisson Becker.

“Tous les joueurs ont un grand rôle à jouer pour le soutenir, nous devons faire de notre mieux en ce moment.”

Elliott fait maintenant face à un long séjour sur la touche, tandis que Struijk a été critiqué pour son défi imprudent, après quoi il a été expulsé.

Mais la star des Reds de 18 ans s’est rendue sur Instagram pour défendre le joueur de Leeds et a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de rancune.

Elliott semble prêt pour une longue période en marge

Il a écrit: “Ce n’était pas de sa faute quoi que ce soit [sic]!

“Ce n’était pas non plus un carton rouge, juste un accident anormal, mais ces choses se produisent dans le football. Je reviendrai plus fort à 100%. Merci pour tout le soutien.

Struijk lui-même a envoyé ses meilleurs vœux à Elliott dans une publication sur Instagram et a admis qu’il était “éviscéré”.

Il a déclaré : « Dans le match d’aujourd’hui, il s’est passé quelque chose que je ne souhaiterais à personne.

« Harvey Elliott, mes pensées vous accompagnent. Je suis dégoûté et je n’ai jamais voulu que cela se produise. Je vous souhaite un prompt rétablissement et j’espère vous revoir bientôt sur le terrain.

Twitter

Elliott a donné sa chemise et sa botte à un jeune garçon dans le lit d’hôpital à côté de lui

Elliott est maintenant sur la voie du rétablissement et a montré sa classe alors qu’il était à l’hôpital.

Un jeune garçon était dans le lit d’hôpital à côté de lui après s’être cassé le bras en jouant au football, et l’as de Liverpool lui a donné sa chemise et sa botte.

L’utilisateur de Twitter @jaytothelo a publié une capture d’écran d’un message qui disait : « Mon fils vient de se casser le bras lors d’un match de foot cet après-midi.

«Qui vient sur le lit à côté de lui… Harvey Elliott et sa famille. Lui donne son haut LFC de jeu et sa chaussure. Le fils bourdonne maintenant.

