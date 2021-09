Harvey Elliott dit que Pascal Struijk n’était pas à blâmer pour “un accident anormal” qui l’a vu se blesser à la cheville alors que l’ailier de Liverpool prétend que la star de Leeds ne méritait pas un carton rouge

in

Harvey Elliott insiste sur le fait que Pascal Struijk n’était pas à blâmer pour sa blessure à la cheville lors du match de Liverpool contre Leeds dimanche.

Struijk s’est glissé par derrière alors que l’adolescent s’échappait dans la moitié de terrain de Leeds.

Elliott s’est luxé la cheville contre Leeds United

La cheville d’Elliott s’est coincée et il a subi une luxation, Mohammed Salah saluant frénétiquement l’arrêt du jeu afin qu’il puisse recevoir des soins médicaux.

L’ailier de Liverpool a été allongé sur une civière et transporté à l’hôpital, tandis que la star de Leeds a reçu un carton rouge.

Elliott fait maintenant face à une longue période sur la touche, tandis que Struijk a été critiqué pour son défi imprudent lors de la défaite 3-0 de son équipe à Elland Road.

Mais le joueur de 18 ans s’est rendu sur Instagram pour défendre le joueur de Leeds et a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de rancune.

Elliott semble prêt pour une longue période en marge

Il a écrit : « Ce n’était pas de sa faute quoi que ce soit !

“Ce n’était pas non plus un carton rouge, juste un accident anormal, mais ces choses se produisent dans le football. Je reviendrai plus fort à 100%. Merci pour tout le soutien.

Struijk lui-même a envoyé ses meilleurs vœux à Elliott dans une publication sur Instagram et a admis qu’il était “éviscéré”.

Il a déclaré : « Dans le match d’aujourd’hui, il s’est passé quelque chose que je ne souhaiterais à personne.

« Harvey Elliott, mes pensées vous accompagnent. Je suis dégoûté et je n’ai jamais voulu que cela se produise. Je vous souhaite un prompt rétablissement et j’espère vous revoir bientôt sur le terrain.

Twitter

Elliott a donné sa chemise et sa botte à un jeune garçon dans le lit d’hôpital à côté de lui

Elliott est maintenant sur la voie du rétablissement et a montré sa classe alors qu’il était à l’hôpital.

Un jeune garçon était dans le lit d’hôpital à côté de lui après s’être cassé le bras en jouant au football, et l’as de Liverpool lui a donné sa chemise et sa botte.

L’utilisateur de Twitter @jaytothelo a publié une capture d’écran d’un message qui disait : « Mon fils vient de se casser le bras lors d’un match de foot cet après-midi.

«Qui vient sur le lit à côté de lui… Harvey Elliott et sa famille. Lui donne son haut LFC de jeu et sa chaussure. Le fils bourdonne maintenant.

