Harvey Elliott fait une triple promesse passionnante à Liverpool dans sa déclaration de blessure

Le milieu de terrain de Liverpool Harvey Elliott a déclaré qu’il reviendrait un meilleur joueur après la vilaine blessure à la cheville qu’il a subie à Leeds.

Le joueur de 18 ans a malheureusement vu son développement passionnant reporté dimanche. L’adolescent faisait sa quatrième apparition en Premier League de la saison. Cependant, après un défi avec Pascal Struijk, l’adolescent s’est luxé la cheville.

Le service médical de Liverpool a réussi à remettre la cheville d’Elliott en place. Néanmoins, il fait face à un sortilège sur la touche.

Le fan d’enfance de Liverpool est allé directement à l’infirmerie générale de Leeds après sa blessure. De plus, le club a confirmé qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale.

Mais quelle que soit la durée de sa récupération, l’international anglais des moins de 21 ans a promis de revenir “plus vite, plus en forme et plus fort”.

“Je suis bien sûr absolument dévasté par ce qui s’est passé hier à Leeds, mais j’ai été totalement submergé par l’amour et le soutien que tout le monde du football m’a témoigné après la blessure”, a-t-il écrit sur Instagram.

“Merci beaucoup à tous ceux qui m’ont contacté ou envoyé des messages à moi et à ma famille, cela signifie beaucoup pour nous.

“Un grand merci également à tout le monde à l’intérieur d’Elland Road pour l’accueil que vous m’avez réservé immédiatement après que cela s’est produit.

« Je suis maintenant pleinement concentré sur mon rétablissement et je donnerai tout pour ma rééducation pour être de retour dès que possible. »

Le patron de Liverpool Jurgen Klopp admis après le match que ses joueurs étaient « choqués » par la blessure d’Elliott. En effet, il a dû réconforter le défenseur central Ibrahima Konate.

Cependant, plusieurs Liverpool les stars ont offert leur soutien à Elliott.

Virgil van Dijk, qui a subi son propre traumatisme la saison dernière avec un problème au genou, a déclaré que lui et le club le soutiendraient « quoi qu’il arrive ».

Elliott reconnaissant pour le soutien de Liverpool

“Je sais que j’ai un réseau de soutien incroyable derrière moi à Liverpool et ensemble, nous surmonterons cela”, a ajouté Elliott.

«À tous les fans de Liverpool, votre soutien signifie le monde pour moi. Je suis l’un d’entre vous et j’ai hâte d’être de retour plus rapide, plus en forme et plus fort pour aider l’équipe à l’avenir.

“Tu ne marcheras jamais seul.”

Le départ d’Elliott à Leeds était son troisième d’affilée après son retour d’un prêt à Blackburn.

Thiago Alcantara et Fabinho ont impressionné à ses côtés. À ce titre, Jordan Henderson, Naby Keita ou Alex Oxlade-Chamberlain s’intensifieront.

Liverpool affrontera Crystal Palace à Anfield samedi lors de son prochain match.

