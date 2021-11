Harvey Elliott publie une mise à jour sur la condition physique alors que l’as de Liverpool se rapproche de la récupération d’une blessure à la cheville d’horreur avec un travail de gym

Harvey Elliott est «un autre jour plus proche» du retour sur le terrain après sa blessure à la cheville d’horreur en septembre.

Le jeune de Liverpool a subi une luxation de la cheville suite à un défi du défenseur de Leeds Pascal Struijk lors de sa victoire 3-0 en Premier League le 12 septembre.

Elliott a subi la blessure d’horreur le 12 septembre

.

Elliott pourrait être de retour dans l’équipe première de Liverpool avant la fin de la saison

Beaucoup craignaient qu’il ne joue pas pour le reste de la saison, mais le milieu de terrain semble se rétablir superbement après avoir subi une intervention chirurgicale après l’incident.

Et l’ancienne starlette de Fulham a publié des signes plus encourageants sur ses réseaux sociaux, laissant supposer qu’il pourrait figurer beaucoup plus tôt que prévu.

Elliott a posté sur Instagram: « Un autre jour plus proche », avec un clin d’œil et un emoji musculaire.

Le club a également mis en ligne une photo du jeune de 18 ans, avec des photos de leur homme dans le gymnase.

« Avec vous à chaque étape du chemin », a déclaré la légende.

Le directeur adjoint des Reds, Pepijn Lijnders, a révélé qu’Elliott avait répondu « de manière exceptionnelle » à l’opération en septembre, sa rééducation continuant clairement de bien se passer.

« Harvey est Harvey, un jeune garçon et il s’en sort de manière exceptionnelle, je dois dire », a déclaré le numéro 2 de Jurgen Klopp quelques jours après qu’Elliott se soit blessé.

« Si vous voyez notre équipe de joueurs, nous avons tellement de joueurs qui n’ont pas eu de blessures similaires, mais des situations similaires où ils ont eu une blessure à long terme.

« Vous voyez que notre groupe est une vraie famille, vous voyez comment ils ont réagi quand c’est arrivé – Naby [Keita] était avec les larmes aux yeux à côté du terrain, Curtis [Jones] était émotif.

« Vous voyez à quel point cela signifie pour nous tous, non seulement du point de vue du football, mais du point de vue des jeunes joueurs [who was] dans un si bon moment et nous avons perdu l’un de nos meilleurs milieux de terrain.

« Il le gère très bien et nous avons une structure très solide en place avec notre service médical, avec tous les gars autour, nous essayons de le soutenir autant que possible dans ces premiers stades.

GETTY

Elliott avait fait un très bon début de saison avant la blessure d’horreur

« Avec une blessure à long terme, chaque jour est une victoire – les petites choses, étape par étape, et il se concentre sur cela. »